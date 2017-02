Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője az MTI érdeklődésére elmondta: az aláírásgyűjtési akció célja a magyar nyelv használatának védelme. „Jelezni akarjuk, hogy ellenezzük az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvhasználati jogainak szűkítésére irányuló kijevi törekvéseket” – tette hozzá.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek többször is hangot adtak aggodalmunknak az ukrajnai kisebbségek számára kedvező, jelenleg hatályos nyelvtörvény megszüntetésére irányuló kísérletekkel, az anyanyelven történő oktatást fenyegető törvény tervezetével, a magyarokra nézve hátrányos nyelvtörvénytervezetekkel kapcsolatban. „Mivel a kárpátaljai magyarság anyanyelvét és anyanyelvű oktatását fenyegető veszélyek nem szűntek meg, úgy gondoltuk, erőteljesebben is kifejezésre kell juttatnunk a véleményünket” – mondta.

A KMKSZ elnöke kifejtette: „közösségünk ereje az összefogásban rejlik, ezért jó lenne, ha minél többen csatlakoznának az akciónkhoz, és aláírásukkal tiltakoznának szerzett jogaink tervezett csorbítása ellen, ezzel is felhíva a döntéshozók figyelmét a bennünket aggasztó folyamatokra”. Jelezte, hogy az aláírásgyűjtést támogatják a történelmi egyházak, így a Kárpátaljai Református Egyház, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye magyar helynöksége.