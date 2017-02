Illésnek csak szekere volt – mondhatná az olvasó. De mivel személyét Illyefalva helységnévvel kapcsolatosan csak jelképesen használjuk, a szánkó nemcsak azért került képbe, mert tél van, hanem azért is, mert a községközpont Illyefalvát kisközségként, szerényebb gazdasági erővel rendelkező településként emlegette maga a polgármester is. Elég nekünk a szánkó is – értettük a szerénységet. A vallásos lelkületű ember azonban átvitt értelemben is értelmezheti Illés próféta jelképét, „mely a mennyből lejön a földre, hogy emberi természetünket oda emelje. Illés és Jézus között sok a hasonlóság, Jézus Illés számos csodáját megörökli” – tartja a szentírástörténet.

Kell a hó, s még jobban a következetes községépítés

Hiába unja meg az ember a hideget s a havazást – mondta az egyik ráérős gazdaember –, ennyi hó nem elég a talajnak. A legelső hosszabban tartó idei hóréteg pár nap alatt elolvadt, s a hideg keleti szél annyit kipergelt a kenyérgabonából, hogy könnyen meglehet, érezhető kárt okozott. Háromszék-szerte gyakran lehet látni, hogy a házigazda talicskával hordja ki a havat udvaráról a vízlefolyóba, akár az úttestre. Ezt figyeltük meg Illye­falván is. Miért? – kérdeztük az illetőt. – Hogy ne tapodjuk a sárt az udvaron – jött a felelet. – Sértődés ne legyen – kértük –, nem jobb volna azt a gyümölcsfák tövére hordani, meghálálnák a nyáron?! – Erre nem is gondoltam – felelte, kihordom, mert itt ez régi szokás. – Tényleg jó volna még több hó a határra – tettünk pontot a rövidre sikerült párbeszéd végére.

A kitartás, a következetesség és a türelem szükséges a község közügyeinek intézéséhez – derült ki Fodor Imre polgármesterrel való beszélgetésünkből, aki elmondta, hogy az új esztendőben a tavaly megkezdett munka következetes folytatásával foglalkozik. Beindultak a megkezdett beruházások – tájékoztatott a községvezető. Egy megkezdett integrált program részei folynak mind a három településen, Illyefalva mellett Aldobolyban és Sepsiszentkirályban is. Mind a két faluban folytatják hamarosan a kultúrotthonok teljes felújítását, Dobolyban már csak a belső szerelések vannak hátra, a víz bekötése, központifűtés-rendszer és saját derítőállomás megépítése. Az illyefalvi vezetést dicséri, hogy a felújított épület külsője igazodik a régebb megújult iskoláéhoz, és a két épület közötti székely kapu jelzi, hogy Aldoboly is Székelyföld része. Ritka mifelénk az olyan épen megőrzött emlékfasor, amilyen a két épület előtt áll, s amelyet Erzsébet magyar királyné emlékére ültetett az akkor önálló polgári falu, Aldoboly közössége. A fák jövőben lesznek kerek 120 évesek. A felújítás alatti kultúrotthon egyébként az egykori Aldoboly község faluháza volt. A sepsiszentkirályi kultúrház munkálatai kivitelező hiányában kissé megkéstek, de az időjárás javulásával folytatják. Más kérdés, hogy a két új köntösbe öltöző hajlék a népművelő tevékenység központjává válik-e, hisz mint tapasztaltuk, Háromszék több kistelepülésében ez harmadrendű igény, legtöbb helyen ugyanis nincs olyan rátermett személy, aki fizetés ellenében, a mozgalom szervezője-irányítója lehetne. Aldoboly fiatal és tevékeny református lelkipásztora, Vinczi Botond lendülettel állt a helybeli magyar közösség szolgálatába, ígéretet tett, hogy részese lesz a helyi közművelődésnek, lépéseket is tett annak érdekében, hogy rangos műsorral lépjenek fel az avatóünnepségen. – Évek óta várjuk, hogy felújítsák a szentkirályi, ipartörténeti jelentőséggel bíró boltíves hidat, amely az egyik legrégebbi történelmi útszakaszon szolgálta a közlekedést. A közbeszerzés szakaszában vagyunk – jelezte a polgármester –, öt cég is jelentkezett kivitelezésére. Az egykori átkelőút melletti árkász-emlékkő idézi az útszakasz közlekedéstörténeti múltját. A községközpont is szerepel a tervekben – folytatta a polgármester. Lehetőség lesz, hogy felújítsuk Illyefalva három belső utcájának burkolatát, és hogy új épület szolgálhassa a helybeli László Lukács Általános Iskola udvarán a tanulók délutáni oktatását.

Szó esett arról is, hogy közel sincsen rendezve Illyefalván egy sor műemlék épület restaurálása, melyekhez uniós pénzek szükségesek. Ilyen az aldobolyi Hollaki-, az illyefalvi Bornemissza- és a Séra kúria is, melyek ha megújulnak, funkciót kell számukra teremteni. A Kida Alapítványtól meg kellet vásárolnia az önkormányzatnak a helybeli család- és fogorvosi rendelőnek és a gyógyszertárnak otthont adó épületet, de a sürgősségi listán a legégetőbb egy korszerű híd építése az Olt folyón, azon a rendbe tett útszakaszon, amely a községközpontot köti össze a 12-es országúttal. Erről egy tanulmány már létezik, és éppen a kiírások lehetőségeit keresik.

Hogy miként zajlanak a hétköznapok az alvégi községben, arról Jakab Csaba, a református egyházközség kántora tájékoztatott. Elmondta, hogy a karácsonyi, újévi sikeres-hangulatos vallásos eseményeket, az egyházi énekkar, gyerekkórus műsorával egybekötött imahetet, a reformáció méltó helyi megünneplése követi hamarosan. Ezt előzné meg az illyefalvi konfirmandusok részvétele a hagyományos angyalosi jutalom káté-táborban.