Ismerős mesélte, hogy egy másik megyében autózott, főúton, s a mellékútról egy gépkocsi oldalról belehajtott. Egyértelmű, hogy a másik volt a hibás. Ám az illető nem saját, hanem szolgálati kocsit vezetett, ott bonyolultabb az eljárás, és ragaszkodott ahhoz, hogy rendőrt hívjanak. Ismerősöm agyán átcikázott, egyrészt az illető otthon van, bizonyára ismeri a rendőrt, másrészt ő meg bajban van: nincs nála az autó forgalmi engedélye, s ami igazán súlyos, nem végeztette el a kötelező időszakos műszaki ellenőrzést. Végül az egyezkedés eredménye az lett, hogy a papírokat úgy töltötték ki, mintha ő lett volna a hibás, és még fizetett is. El tudok képzelni ilyen intézkedést azon esetekben is, amikor valaki ittasan balesetezik. Nem helyeslem, de most nem ez a téma.

A balesetek nagy részében egyértelműen egyik vagy másik, akár mindkét gépkocsivezető hibás. Léteznek esetek, amikor valamilyen külső tényező okolható, például az útviszonyok. Ám ilyenkor firtatható: a sofőr miért nem vezetett elővigyázatosan?

A megyét átszelő legfőbb út a 11-es országút, mely európai besorolású, az E574-es jelölést viseli. Országútként Brassótól Bákóig tart, európai útként kiegészül a Craiova–Piteşti–Brassó szakasszal. Megyénkbe Kökösnél lép be, Kézdivásárhelyen áthalad, Ojtoznál ér véget. Múlt szerdán baleset történt ezen az úton, a Széphegyen, melyet Dálnoki-tetőként is említenek. Az eset a dálnoki letérő és a Dózsa Panzió között történt. A panziótól két sáv emelkedik, visszafelé, a hegyen lefelé egy tart. Kolozsvári olvasónk, Gáspár László jelezte, baleset áldozatává vált a jelzett szakaszon.

Emlékeztetőül: a múlt héten havazott, téli útviszonyok között lehetett közlekedni, ahol lehetett. Például a 13E jelzésű országúton a körforgalom és Réty bejárata között csütörtökön annyira ráhordta a havat az úttestre az erős szél, hogy elakadt a forgalom, két hókotró állandó jelleggel tisztította az utat, így is volt, amikor csak egy sávon lehetett haladni. Balesetek is történtek. Egyik épp Rétyen, csak a másik kijáratánál, csütörtök este: egy Kovászna felől érkező gépkocsi a Feketeügy hídjára felhajtva nem tudta bevenni a kanyart, átszakította a korlátot, és a folyó medrébe zuhant. Szerdán Uzon közelében kisodródott és felborult egy gépkocsi – kiderült, két hátsó gumiabroncsa túl kopott volt. Vezetőjét megbírságolták, és időlegesen bevonták a jármű forgalmi engedélyét. A nagyobb gond, hogy személyi sérülések történtek. Más két baleset szintén amiatt történt, hogy gépjárművek megcsúsztak az úton. Szentivánlaborfalván összeütközött egy kamion és egy autóbusz, Mikóújfaluban egy utánfutós teherautó és egy személygépkocsi koccant. Mindkét helyszínen elakadt a forgalom.

Visszatérve a Dálnoki-hegyre... A kolozsvári személygépkocsi lefelé haladt. Egyszer csak a szemből jövő, középső sávon felfelé közlekedő kocsi megcsúszott, oldalból nekiütődött az előtte levőnek, azt nekilökve az útszéli reklámpannónak úgy, hogy az autó mindkét oldala összetörött. El kellett szállítani. Mögötte, a hegyen lefelé érkezett egy furgon. Annak vezetője látta, mi történt, megtett mindent, hogy lehetőleg ne csapódjék az összeütközött két kocsinak, de kisodródott az úttestről, és felborult.

Pórul járt olvasónk elmondta, kiszálltak a helyszínelő rendőrök, nagyon civilizáltan viselkedtek, erre semmi panasza. Ám annál inkább az utászokra. Pontosabban az országútügynökségre. Hogyan történhetett meg, hogy a nap közepén, 13 órakor egy európai minősítésű utat nem takarítottak le? – tette fel a megkerülhetetlen kérdést.

A kárt nem lehet meg nem történtté nyilvánítani, de enyhíteni igen. Volt eset, amikor az út gondnokát beperelték, és meg is nyerték a pert.