A nagy hideg miatt már naponta 11 órától megnyitják a hajléktalanszálló nappali melegedőjét, melyet 14 óráig vehetnek igénybe azok, akiknek nincs ahová behúzódniuk napközben. Külön öröm az intézmény működtetőinek, hogy a Karcsi konyhája naponta tizenöt fő részére meleg levest és kenyeret biztosít, melyet a melegedőben fogyaszthatnak el a rászorulók, és amely ebédet a hideg időszak végéig felajánlotta a konyha, mindaddig, amíg délben is bejárhatnak a lakók. Székely Róbert szerint ez nagy segítség, hatása egyértelműen lemérhető abban, hogy az utóbbi időben sokkal többen visszajárnak nappal is a menhelyre.

A karácsonyi időszakban és azután is nagyon sokan próbáltak segíteni a hajléktalanokon: egyesek főztek, mások ételt vagy ruhát adományoztak, amit a szeretetszolgálat munkatársai folyamatosan kiosztottak a rászorulóknak, most már csak a cipő számít hiánycikknek – mondta Székely Róbert, hozzátéve, hogy azért bárminemű felajánlást örömmel fogadnak.

Mint mesélte, nem volt könnyű feladat, de végül sikerült minden kint élőt becsalogatni a menedékhelyre. Ehhez kezdetben a rendőrség közreműködésére is szükség volt, de akiket behoztak, maguk is rájöttek, hogy bent sokkal kényelmesebb és egészségesebb, mint az utcán, és azóta is bejárnak. Jelenleg csak egy olyan hölgyről tudnak a máltaisok, aki folyamatosan kint él, de ő egy mérlegházszerű aprócska épületben húzódik meg, ahol kályhával fűt, tehát nincs folyamatos hidegben.

Csupán az alkohol az, ami folyamatos problémát jelent – mutatott rá Székely Róbert – mert állandóan sok az ittas ember a szállón, van egy hét-nyolc fős csapat, mely minden este elkülönítőben alszik, mégis, másnap is részegen érkezik. Jelenleg azzal próbálják motiválni őket, hogy egyiküknek, aki mérsékelte az alkoholfogyasztást, személyit és keresztlevelet csináltattak, és a nyugdíját is próbálják elintézni. Mint kifejtette, bár sokuknak járna a nyugdíj, a munkakönyveik eláztak, tönkrementek, és komoly kihívás kinyomozni a munkaéveiket az egykori nagy vállalatok archívumában.

Az idei tél folyamán 45 körül mozgott a hajléktalanszálló állandó vendégeinek száma, de hétvégeken többen kint maradnak rokonoknál vagy szórakozóhelyeken; az elmúlt szombaton is csak 33 személy töltötte bent az éjszakát.