Könyvbemutató

Február 16-án, csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatják Bordás Beáta művészettörténész Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában (1840–1914) című kötetét. Házigazda Tóth-Bartos András történész. A kötet a helyszínen 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg.

Kiállítás

1956-OS VÁNDORKIÁLLÍTÁS KOVÁSZNÁN. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szervezésében, a magyarországi 1956-os Emlékbizottság támogatásával az 1956-os szabadságharcot bemutató vándorkiállítás nyílik ma 17 órától Kovásznán a Demokrácia Központban. A kiállítás a legfontosabb erdélyi ’56-os csoportokat mutatja be, majd a forradalom leverését követő megtorlásokat. Szerdától péntekig 10–16, szombaton és vasárnap 12–15 óráig látogatható. A 20. századi magyar történelem kiemelkedő eseményeként számon tartott 1956-os szabadságharcnak tavaly volt a 60. évfordulója, melynek során számos megemlékezésre és változatos programokra került sor szerte a Kárpát-medencében. Az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett emlékév programjai több helyszínen 2017-ben is folytatódnak. Az EMNT által tavaly ősszel elindított vándorkiállítás idén ért el Háromszékre. A kiállítás az 1956-os forradalom erdélyi eseményeit, a különböző pereket, szervezkedő csoportokat mutatja be. Az anyagot Lönhárt Tamás, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi adjunktusa állította össze. A megnyitót követően levetítik a Szoboszlai-perről készített 30 perces dokumentumfilmet. Ünnepi beszédet mond Ferencz Attila kézdiszéki EMNT-elnök, majd Gazda József nyugalmazott tanár előadást tart az 1956-os megtorlásokról.

KARIKATÚRA. Könczei Elemér karikatúrakiállítása nyílik Dead­line/Határidő címmel csütörtökön 18 órakor a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában. Megnyitóbeszédet mond Deák Ferenc, fellép György Botond (stand-up).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: Lego Batman – A film (amerikai családi animációs film, 90 perc) román szinkronnal ma és csütörtökön 17.15 órától; A sötét ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma, 119 perc) ma 21.15 órától; A Kaptár – Utolsó fejezet (német–ausztrál–kanadai–francia akcióhorror, 106 perc) ma és csütörtökön 17 órától; Az éjszaka törvénye (amerikai krimi, 128 perc) ma 21.30 órától; Aglaja (magyar–lengyel–román filmdráma, 110 perc) ma 19, csütörtökön 20 órától.

E’mese vár

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban február 16-án, csütörtökön 16 és 17 óra között zajlik az E’mese vár játékprogram, amelyet az egri Bródy Sándor Könyvtártól vett át az intézmény Luzsi Margó szakmai vezető, Boldizsár Ildikó meseku­tató, Horváth Judit pszichológus ajánlásával. Szeretettel elvárnak minden olyan kisiskolást, aki szeretné kipróbálni magát játékban, kreatív kézműveskedésben, rajzban, papírszínház-készítésben. Egyszerre csak 15 szerencsés vehet részt a próbákon. A program nagyon sok meglepetést tartogat! Jelentkezni szerdáig lehet a városi könyvtárban személyesen. Érdeklődni a 0267 363 018-as telefonon lehet.

Diákelőadások

Kézdivásárhelyen a Vigadó nagytermében február 16-án, csütörtökön 9 órától a Református Kollégium, február 17-én, pénteken 17 órától a Bod Péter Tanítóképző farsangi ünnepsége. Február 16-án 19 órától ugyanott a Molnár Józsiás Általános Iskola és a Tanulók Klubja jótékonysági előadása a kommandói iskola újjáépítésért. A belépés valamennyi előadásra díjtalan.

Hitvilág

LELKIGYAKORLAT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik! mottóval lelkigyakorlat kezdődik ma 19 órától a Boldog Özséb-plébániatemplomban. A lelkigyakorlat vezetője: Hajlák Attila István kézdivásárhelyi segédlelkész.

HITERŐSÍTŐ. Kézdivásárhelyen a Bem József utca 1. szám alatt ma 19 órától hiterősítő előadást tart Hites Gábor magyarországi lelkész Mit tudhatunk meg a római levélből témával.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Albisban péntekig naponta 9–16, Bereckben az 1-es transzformátorállomás körzetében péntekig naponta 9–16 óráig, Nagyborosnyón az 1-es és 2-es transzformátorállomás közelében február 22-ig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Tájékoztatják a fogyasztókat, hogy a Közüzemek Rt. csütörtökön 8–16 óráig javítás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Stadion és Nicolae Bălcescu utcában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

TÁMOGATÓCSOPORT. A baróti Party Pubban tartanak találkozót ma 13 órától a mellrákkal érintettek, hozzátartozóik és mindazon személyek számára, akiket érdekel a mellrák problémája.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

HOBBI CSEREBERE KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebere Klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac mel­letti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekek­nek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

VÁLLALKOZÓI FÓRUM. Február 16-án 18 órától vállalkozói fórumot tartanak a sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség tanácstermében. Meghívott előadó Demeter Sándor Loránd unitárius lelkész, közgazdász, a Lámpás egyesület soros elnöke. Az előadás címe: Hittel, családdal, munkával. Mindenkit szeretettel várnak. Érdeklődni Gazdag Gézánál a 0741 128 597-es telefonon.

VÁSÁR. Csütörtökön Julianna-napi vásárt tartanak Nagyajtán.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Kézdivásárhely, Kökös, Uzon, Maksa; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád; Sepsiszentgyörgy és Kovászna közelében mérik a járművek sebességét.