A sepsiszentgyörgyi Georgescu Szabolcs mélyről küzdötte fel magát: az egykori rossz tanuló előbb megvalósította gyermekkori álmát, és a Francia Idegenlégió tagja lett, ám nem érte be ennyivel, képezni kezdte magát, és ma már biztonsági és operációs szakértőként válságövezetekben teljesít küldetéseket, újabban diákoknak tart előadást. A világ rossz irányba halad, ezért úgy érzi, ezt nem szabad szó nélkül hagyni, változtatni kell, hiszen gyermekeinknek mindannyian jobb jövőt szeretnénk itt, Székelyföldön is. Szakértői pályafutása a magyar állampolgárság megszerzésével teljesedett ki, s harminchat évesen azt is látja, a nemzeti önrendelkezés iránti igény nemcsak térségünkben, hanem önérzetes afrikai népcsoportok – például a zambiai lozi törzs – esetében is meghatározó.