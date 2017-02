Dragnea akkor megyeitanács-elnök volt, és az ügyészek szerint rábírta a gyermekjogvédelmi igazgatókat, hogy két olyan személyt alkalmazzanak és fizessenek, akik valójában az SZDP megyei szervezeténél dolgoztak. A másik három vádlott beismerő vallomást tett, és ezzel akár egyharmadára is csökkenhet a büntetésük, Dragnea szerint azonban az egész per „két-három hamis vallomásra épül”, amit saját tanúival könnyen meg tud cáfolni. A következő tárgyalás március 28-án lesz. Ha ebben a perben is megállapítják a bűnösségét, akkor – akármilyen enyhe ítéletet szabnak ki rá – a politikusnak az előző perében választási csalásért kirótt kétévi börtönt is le kell ülnie.