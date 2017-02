A munkában, amelynek során a város fő- és mellékutcáin kívül Köpec, Miklósvár, Bibarcfalva, Felsőrákos és Bodos utcáit is karbantartották – a két utóbbinál a technikatelepi és a véczeri emlékműtől haladó, illetve a 122-es megyei úttól Bodosig tartó bekötőig –, részt vettek a Tega és a polgármesteri hivatal alkalmazottjai, s esetenként bevonták a szociális támogatásban részesülőket is. Szakács László úgy véli, a lakóknak nagyobb részt kellene vállalniuk a hótalanításban: ők az autók és gyalogosok által leginkább használt utakat és járdákat tették járhatóvá, traktorjaikat és nehézgépeiket bevetve, és a lakók kötelessége lenne, hogy a házuk előtt a jeget feltörjék és eltakarítsák. „Munkásaink általában hajnalban, de ha a helyzet azt kívánta, már éjszaka nekifogtak dolgozni, hogy a munkába igyekvők számára könnyebbé tegyük a közlekedést. Feladatunkat, úgy vélem, mindannak ellenére teljesíteni tudtuk, hogy a téli szezon hosszabb lett, mint vártuk, s több hó is hullott. Szóróanyagunk nem volt elég, de mivel időben utánarendeltünk, ez sem okozott fennakadást: mindenhova jutott belőle, így, ha a megszokottnál kicsit óvatosabb körülmények között, de minden út és utca folyamatosan használható volt” – mondotta az alpolgármester.