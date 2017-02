A kamera felszerelése után két hétig mintha megállt volna a falopás, de most már minden megy a régi kerékvágásban – vetette fel Dali Lóránt, Csomakőrös képviselője a kovásznai helyi tanácsban. Az érintettek megtanulták, hogy nem eshet komoly bántódásuk. Ha készül is jegyzőkönyv, ha ki is róják a büntetést, nincs, ahogyan behajtani rajtuk. Sajátos technikát is kidolgoztak: az erdőből jövet előreküldik a gyerekeket, akik, ha ellenőrzésben levő erdészeket, rendőrt látnak, mobiltelefonnal küldik a vészjelzést, ne jöjjenek a lopott fával a faluba.

A falu képviselője azt is megjegyezte: egyrészt változtatni kellene a törvényeken, több megfigyelő kamerát is fel lehetne állítani, több rendőr járőrözhetne a faluban. Másrészt viszont a falubeliek is hibásak, hogy működik a lopott áru kereskedelme: nem kellene megvásárolniuk az iratok nélkül ajánlott fát.

Ioan Bocan, a Kovásznai Erdészeti Kerület munkatársa, kovásznai tanácstag a maga részéről kifejtette: az erdészet a rendőrséggel, a csendőrséggel karöltve is járőrözik a faluban, ha falopáson kapnak valakit, büntetnek, elkobozzák a lopott fát, a szekeret is, de csak ennyit tehet az erdészet.

Gyerő József kovásznai pol­gármester elmondta, tudomása szerint eddig senki nem kérte a csomakőrösi térfigyelő kamera által készített képsorokat. Ha igénylik, átadják a felvételeket az illetékeseknek. A polgármester jelezte: a közbiztonság javítása érdekében szereltek kamerákat a városban és Csomakőrösön is, ami anyagi erőfeszítést jelentett az önkormányzatnak.

Az utóbbi időszakban jelentősen megemelkedett a tűzifa ára az egész megyében. Egy folyóméter (kevesebb, mint egy köbméter) keményfa ára – iratokkal a megrendelőhöz szállítva – Orbaiszéken az erdők alatti falvakban is meghaladja a 180 lejt, a hasított, de vélhetően lopott keményfatüzelőt sem lehet 140–150 lej alatt megkapni. A mezei falvakban az ár 200 lej feletti, elérheti akár a 250 lejt is folyóméterenként. A tűzifa ára hirtelen emelkedésének okát sokan a Schweighofer rétyi fűrészüzemének megjelenéséhez kötik, mások a megnövekedett igényt emlegetik. Tény, hogy a fakitermelő cégek a meghirdetett liciteken egyre többet fizetnek a lábon álló fáért, így a kitermelt tűzifát is magasabb áron kell piacra vinniük. Az viszont már érthetetlen, miért emelkedik a lopott fa ára is, hiszen a fatolvajok számára a szükséges „befektetés” mit sem változott.

Mindenütt gond a tolvajlás

Hétfő este a baróti rendőrök átvizsgáltak egy személygépkocsit, amelyben 0,6 köbméter faanyagot találtak. Az 51 éves gépkocsivezető nem tudta igazolni a szállítmány eredetét, később bevallotta, egy Bacon községi kereskedelmi társaság lerakatából lopta. Nevére lopás miatt bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. A Kovászna megyei rendőrség erdészeti bűncselekményekkel foglalkozó irodájának munkatársai a Hatod Magánerdészet képviselőivel közös ak­cióban ellenőrzéseket végeztek Hidvégen. Átvizsgáltak egy utánfutós haszongépjárművet, amely 37,57 köbméter faanyagot szállított. A 43 éves gépkocsivezetőnél volt ugyan szállítólevél, de nem volt kitöltve a hatályos jogszabályoknak megfelelőn. A rendőrök lefoglalták a szállítmányt a szállítóeszközzel együtt, a gépkocsivezetőt 3000 lejre bírságolták – közölte a rendőrség sajtóirodája. (sz.)