Gheorghe Neagu, az ügynökség vezetője a napokban számolt be arról, hogy a napelemes, illetve hőszivattyú­rendszerek felszerelésének rész­leges támogatásával az ingatlanok energiahatékonyságának növelését célzó programra Háromszéken több mint négyszá­zan szerettek volna igénylést benyújtani, ehhez képest mind­össze 168 dossziét vehettek át az új szabályok miatt. Mint arról beszámoltunk, múlt év októbe­rében komoly felbolydulást okozott a megyében a program újbóli meghirdetése, sorban állást, több­napos várakozást hozott magával, ráadásul az igénylők jelentős része hoppon maradt. Ráadásként megalázó helyzet alakult ki: az emberek napokkal korábban már beálltak a sorba, várólistákat készítettek, miközben sokak számára már első pillanattól világos volt, hogy nincs értelme a fáradozásnak, mert az igénylésüket már nem veheti át az ügynökség. Amint arra az igazgató is emlékeztetett, az áldatlan helyzetet főképp az idézte elő, hogy a program lebonyolításáért felelős Környezetvédelmi Alap első alkalommal döntött úgy: a megyénként rendelkezésre álló támogatási összeget a lakosságszámtól teszi függővé. Neagu szerint emiatt egyes megyék nagyon magas összeg felett rendelkezhettek, míg az érdeklődés gyenge volt, máshol – így Brassó, Hargita és Kovászna megyében – a rendelkezésre álló pénz csak az igénylések töredékére volt elég. Az intézményvezető tudomása szerint ennek a leosztási módszernek az lett az eredménye, hogy a nagyobb megyék – így Kolozs – komoly összegeket utaltak vissza, mivel azt nem sikerült felhasználni, országos szinten a megmaradt források kilencmillió lejt tesznek ki, ami tovább nőhet, akár 12 millióig, mivel várhatóan a benyújtott igénylések egy részét elutasítják a kiértékelést követően.

Gheorghe Neagu hozzátette: a környezetvédelmi minisztérium a közelmúltban felkéréssel fordult az ügynökségekhez, hogy tegyenek javaslatokat a hatékonyabb lebonyolítás érdekében. Észrevételeiket már továbbították a szaktárcának. Javasolják, hogy a pénzalapok elosztása ne a lakosságszám szerint történjen, illetve a megmaradt összegeket lehessen átirányítani. Emellett a bürokratikus akadályok elhárítására is javaslatokat tettek: egyrészt a kért telekkönyvi kivonatok érvényességi idejét meg kellene hosszabbítani, továbbá az igénylések leadási időszakát is növelni kellene (három-négy hónapra akár), illetve az ügynökségek személyzetét is fel kellene készíteni, tavaly ugyanis ebből is bonyodalmak származtak, mivel csak rövid telefonos utasításokat kaptak arra nézve, hogy a frissen bevezetett számítógépes dossziéiktatás miként működik. Az új iktatási rendszer egyébként hatékony volt – vélekedett Neagu.

Az igazgató szerint a Zöld Ház program a 2010-es indításától számítva évről évre nagyobb érdeklődésnek örvendett a három megyében, viszont tavaly első alkalommal az igénylők nagy részét kénytelenek voltak elutasítani. Ez az ügynökség számára is kellemetlen volt, egyesek megértették, mi történik, de sok kritikát is kaptak, miközben ők csak az igénylések átvételéért feleltek, a többi a központi hatóságtól függött.

Az igazgató ugyanakkor azt is elmondta: noha jelentős összeg maradt meg, egyelőre nem tudni, hogy idén meghirdetik-e a programot. Egyelőre tárgyalások folynak – magyarázta.