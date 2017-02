A szentgyörgyiek legutóbb október 30-án hagyták el győztesen a pályát, akkor hazai közönség előtt Temesvár ellen nyertek 35–34-re. A 15. játéknapon több meglepetés is született, hiszen Temesvár hazai közönség előtt legyőzte a feljutásra pályázó Resicabánya csapatát, illetve Nagyvárad szoros mérkőzésen nyert a Nagybányai Extrem otthonában.

Sajnos, a háromszékieket komoly sérüléshullám tizedeli, hiszen már a Kisjenő ellen is kénytelenek voltak nélkülözni Voloncs Júlia hasznos játékát, akire hosszabb kihagyás vár, miután a Kárpát Meditop Kupán keresztszalag- és meniszkuszsérülést szenvedett. A hétvégi mérkőzésen három további játékos is sérülést szenvedett: Florentina Lăcătuș térdsérülés miatt legalább két hónapig kényszerpihenőn lesz, s Mátis Zita jobb hüvelykujjában elrepedt az egyik csont, amiért lehetséges, hogy ki kell hagynia két hetet, illetve Bodó Ingrid bokája is sérült, de ő ennek ellenére pályára lép a hétvégén.

A Sepsi-SIC 15 fordulót követően tíz ponttal a tabella nyolcadik helyén áll, a 16. fordulóban, azaz február 19-én pedig Mioveni otthonában lépnek pályára 14.30 órától.

További eredmények: Temesvár–Resicabánya 33–29, Nagybányai Extrem–Nagyvárad 32–33, Brassói Naţional–Mioveni 26–22, a Marosvásárhelyi Mureşul, Slatina és a Nagybányai Minaur szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Slatina 10 0 1 352–234 30

2. Resicab. 10 0 2 372–308 30

3. Minaur 9 0 1 361–239 27

4. Marosv. 7 0 4 308–285 21

5. Nagyvárad 7 0 5 360–360 21

6. Brassó 6 0 6 351–366 18

7. Extrem 5 0 7 378–370 15

8. Sepsi-SIC 3 1 8 358–427 10

9. Mioveni 3 0 8 292–350 9

10. Temesvár 2 0 9 316–364 6

11. Kisjenő 0 1 11 323–468 1

A 16. forduló mérkőzései (február 19.): Slatina–Nagybányai Minaur, Mioveni–Sepsi-SIC, Resicabánya–Marosvásárhelyi Mureșul, Kisjenői Körös–Temesvár, Nagyvárad, a Nagybányai Extrem és a Brassói Național áll. (miska)