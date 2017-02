Már a mérkőzés 18. percében megszerezték a vezetést a franciák, amikor a 29. születésnapját éppen kedden ünneplő Ángel Di María bal lábbal értékesített egy szabadrúgást 20 méterről, esélyt sem adva a német Marc-André ter Stegen kapusnak (1–0). A 34. percben megduplázhatta volna előnyét a PSG, Julian Draxler tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, éles szögből lőtt, Ter Stegen viszont bravúrral hárított. Öt perccel a szünet előtt újra betalált a PSG: Lionel Messi vesztett labdát félpályánál, majd Marco Verratti passzolt a jobb oldalon induló Draxler elé, aki kilőtte a hosszú sarkot (2–0). A szünet után is a házigazdák jöttek ki lendületesebben, az 55. percben meg is szerezték a harmadik góljukat: Di María 20 méterről lőtte ki a hosszú sarkot (3–0). A 71. percben Edinson Cavani megszerezte a franciák negyedik gólját, beállítva ezzel a végeredményt: Thomas Meunier mintegy 40 méteren keresztül vezette a labdát, majd Cavani elé passzolt, aki védhetetlenül lőtt a rövid sarokba (4–0). A katalán együttes története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el a BL-ben. Korábban már kétszer is kikapott 4–0-ra, először 1994 tavaszán az AC Milan elleni athéni döntőben, majd 2013 áprilisában a Bayern München otthonában.

A játéknap másik mérkőzésén a Benfica Kósztasz Mitroglu 48. percben szerzett góljával 1–0-ra diadalmaskodott hazai pályán a Borussia Dortmund ellen, így a portugál csapat előnyből várhatja a március 8-án rendezendő visszavágót. (miska)