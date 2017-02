Célunk a vízben való mozgásfejlesztés, hiszen a baba a szárazföldön pár hónap után kezd csak forgolódni, nem ül, nem mászik, szinte alig mozog, ezért a babaúszás során – a teljes súlytalanság hatására – sokkal könnyebben mozog, a vízben számos olyan mozgásra képes, amit a szárazföldön nem tudna elvégezni. Ez nagyon fontos, hiszen az idegrendszer a mozgás révén fejlődik a legjobban.

A babúszás során olyan feladatokat is végzünk, amelyeket babáink ösztönösen, biztonsággal, reflexszerűen megtesznek. Ha a babák orrát és száját víz éri, a búvárreflexnek köszönhetően azonnal lezárják hangrésüket, szájukon, orrukon levegőt fújnak ki, ezzel megakadályozva, hogy vizet nyeljenek. A víz alá merülés hatására beindul a biciklizés szerű lábtempó, amire a baba teljesen ösztönösen érez rá.

A búvárreflex segítségével képesek olyan emlékképek felidézésére, amelyet a magzati korban szereztek, ezenkívül a vízben, anyukája karjai között, biztonságban érzi magát a baba, ami a későbbiekben is hasznos a vízzel való kapcsolatában. Ez a reflex hat-nyolc hónapos kor után eltűnik, ezért nagyon fontos mielőbb elkezdeni a babaúszást.

Az úszásgyakorlatok többsége jótékony hatású az idegrendszerre, nyugtató, lazító. Az aktív mozgás hatására nő a babák edzettségi szintje, így a szervezet ellenálló képessége is növekszik. Edződik a légzőrendszer és a keringés, erősödnek az izmok, ízületek, és megelőzhetjük az egyre gyakoribbá váló testhibákat. A babaúszáson alkalmazott koordinációs feladatokkal növeljük az agyi aktivitást.

A babaközösségnek a társas kapcsolatok kialakításában, illetve a beilleszkedésben van nagy szerepe. A babaúszáson alkalmazott mondókák, dalok, versek pedig a kommunikációban, a beszéd kialakításában segítenek. Nagyon fontos a ritmus, a dal, a ringatás – épp ez teljesíti ki foglalkozásaink komplexitását, és nagyban segíti az egészséges és sérült babák fejlődését is.

A babaúszásóra ideális családi programot jelent, ahol a szülők vizes közegben foglalkoznak, játszanak gyermekükkel, közösen hancúroznak, vidáman úszkálnak, s időnként lemerítik a babát a víz alá is. Sok boldog pillanatot élnek át együtt, sok nehézséggel birkóznak meg. Feledhetetlen élmény marad mind a baba, mind a szülők számára.

Kurta Ibolya

A szerző sepsiszentgyörgyi pszichológus, két kisgyermek édesanyja, az előpataki gyógyfürdőben működő babaúszásórák egyik kezdeményezője, mondókázó csoportvezetője. A heti egy alkalommal tartott babás program úszómestere ifj. Csíki Sándor, aki a négy hónaptól kétéves korig terjedő korosztállyal foglalkozik.