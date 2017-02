A központ átlagos válaszideje 3,94 másodperc, ami megfelel az uniós átlagnak.

A 112-es hívószám nemzetközi napja alkalmából kiadott közleményben azt is kiemelik, hogy tavaly a hívások 58,57 százaléka volt hamis riasztás, ezek gyakorisága szerint Kovászna, Maros és Gorj megye vezeti a listát. Idén januárban az 1 199 680 hívásból 552 256 (46,03 százalék) jelzett valós problémát, míg 647 424 (53,97 százalék) volt indokolatlan. A hatóságok 2016-ban és idén januárban 15 847 személyt büntettek meg hamis riasztás miatt. Az oktatási programok és felvilágosító kampányok hatására az elmúlt években 30 százalékkal csökkent a hamis hívások száma, a tavalyi 58 százalék pedig nem tér el az unióban jegyzett helyzettől – emeli ki a távközlési szolgálat.

A 112-es európai egységes sürgősségi segélyhívószámot 1991-ben hozták létre, Romániában 2005-ben vezették be. 2008-tól az egyetlen olyan telefonszám, amelyet fix telefonról és mobiltelefonról is ingyenesen tárcsázhat a lakosság az Európai Unió bármely országában. A segélyhívószám fölösleges tárcsázása miatt 500 és 1000 lej közötti pénzbírság róható ki. (Agerpres)