A szeméttelepeket illetően többéves késésben vagyunk: Romániának 2009. július 16-ig kellett volna bezárnia régi lerakóit, még mindig vannak szennyező és a lakosság egészségét veszélyeztető gyűjtőtelepek. Ezek felszámolása a környezetvédelmi minisztérium szerint a helyi önkormányzatok kizárólagos felelőssége, és a Brüsszel által kirótt esetleges bírságokat a helyi költségvetés terhére kell majd kifizetni. Ez összesen kétszázezer euró is lehet naponta, azaz évi 72 millióba kerülhet az országnak. A hivatalos adatok szerint jelenleg 35 megyében van integrált, korszerű hulladéklerakó, de ezek közül csak egy működik. Hasonló eljárás egyébként az EU hat másik országa – Bulgária, Ciprus, Spanyolország, Olaszország, Szlovénia és Szlovákia – ellen is folyamatban van, Bulgária, Ciprus és Spanyolország esetében már határozat is született.

Az óriás üzletláncokra vonatkozó törvényt tavaly júliusban hirdették ki, és idén januárban kellett volna életbe léptetni, de a kormány még nem dolgozta ki az alkalmazási útmutatót, ezért még nagy bizonytalanság övezi a jogszabályt, amely a kétmillió eurónál magasabb éves árbevételt elérő üzletláncokat arra kötelezi, hogy friss termékeik 51 százalékát úgynevezett rövid beszerzési láncon keresztül vásárolják meg. A törvénymódosítás kezdeményezői ezzel azt akarták elérni, hogy a hipermarketek helyi termelőktől vásárolják meg az általuk forgalmazott hús, tojás, zöldség, gyümölcs, méz, valamint tej- és péktermékek több mint felét, és 100–150 ezer lejes bírságokkal sújtaná azokat az áruházakat, amelyek nem tartják be ezt az előírást. Az EB szerint a jogszabály ellentétes az EU működéséről szóló szerződésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó cikkelyével, ezért arra szólítja fel Romániát, hogy két hónapon belül módosítsa ezt a törvényt.