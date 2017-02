Dragneát választási csalás megszervezésében és befolyással való üzérkedésben találták bűnösnek, miután bebizonyosodott, hogy az SZDP akkori főtitkáraként és országos kampánystábja vezetőjeként csalásra bujtotta fel a választási bizottságok tagjait az érvényességi küszöböt meghaladó részvétel elérése érdekében, ami Traian Băsescu akkori államfő leváltását eredményezte volna. Ez a jogerős bírósági ítélet akadályozta meg abban, hogy magának követelje a miniszterelnöki tisztséget, miután pártja tavaly decemberben megnyerte a parlamenti választásokat. Közben egy másik ügyben is vádat emelt ellene a korrupcióellenes ügyészség, és ha még egyszer bűnösnek találja a bíróság, az első ügyben kiszabott börtönbüntetését is le kell töltenie.

Az első perében két hete benyújtott rendkívüli jogorvoslati kérelem elbírálását tegnap kezdte meg a bukaresti törvényszék. Dragnea arra hivatkozott, hogy tíz hónap elteltével sem kapta meg a jogerős ítélet indoklását, amelyet a végzés kimondásától számított 30 napon belül kellett volna kiadnia az ügyében eljáró legfelsőbb bíróságnak. Keresete benyújtásakor Dragnea kijelentette: nincs is esély rá, hogy valaha szabályos indoklást kapjon, mert a dokumentumot az ítéletet kimondó öttagú bírói tanács valamennyi tagjának alá kellett volna írnia, ám a testület elnöke, Livia Stanciu azóta nyugdíjba ment. Nem sokkal ezután a legfelsőbb bíróság közzétette az ítélet indoklását, de abból nem derült ki, hogy kik írták alá. A tegnapi tárgyaláson mind a politikus ügyvédje, mind a korrupcióellenes ügyészség képviselője halasztást kért.