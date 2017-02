A feljelentések közül 25 vonatkozik Bukarestre, de nem mind helybeliektől jön: a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökét, Dan Nicuşort például Konstancáról is feljelentették. Hat panasz telefonon érkezett, 19 pedig írásban. Az összesítést Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter kérte, aki szerint Klaus Iohannis államfő is a gyermekjogvédelmi törvény megszegésére biztatott, holott kiskorúakat tilos tüntetésekre vinni. A volt craiovai polgármester azt is elmondta: a gyermekjogvédelmi hatóság nem büntethet, a rendőrség fogja azonosítani és megbírságolni az érintett felnőtteket.