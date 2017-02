Románia a környező államokhoz képest is rosszul áll, a 2014-es évben megelőzte Bulgária (8,5%), Csehország (7,6%), Magyarország (7,2%) és Lengyelország (6,3%) is. Utolsó helyen állunk az egy főre számított egészségügyi kiadások terén is: 2014-ben átlag 388 eurót költött egy betegre Románia, miközben Bulgária 504, Lengyelország 684, Magyarország 757 eurót. Hasonló a helyzet a megelőzésre költött pénz tekintetében is: amíg Olaszországban és Nagy-Britanniában a GDP 4,1 százalékát költik prevencióra, addig Romániában és Cipruson ez a szám 0,8, illetve 0,6 százalék.