A szavazást megelőző vitán Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos hangsúlyozta, az óriási gazdasági és geopolitikai lehetőséget jelentő szerződéssel új korszak kezdődik az EU és Kanada kapcsolataiban. „Falak helyett hidakat építünk, s ez lehetővé teszi, hogy együttesen lépjünk fel a társadalmainkat érő kihívásokkal szemben” – mondta. „A mai bizonytalan időkben, a protekcionizmus világszintű térnyerése közepette a CETA a fenntartható kereskedelem iránti elkötelezettségünket tanúsítja” – emelte ki. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a szavazás eredményét, fontos mérföldkőnek nevezve azt a CETA ratifikációs folyamatában. Mint mondta, a megállapodás lehetővé teszi, hogy „közösen alakítsuk a globális kereskedelmi szabályokat”. Antonio Tajani, az Európai Parlament nemrég megválasztott elnöke kijelentette, „a szabadkereskedelmi egyezmény az uniós állampolgárok javát szolgálja, serkenteni fogja a gazdasági növekedést, elősegíti a munkahelyteremtést, és garantálja az EU magas egészségügyi, környezetvédelmi és munkajogi szabályainak megőrzését”.

A parlament strasbourgi székháza előtt nagyjából százan tüntettek tegnap délelőtt az egyezség jóváhagyása ellen, a szavazás előtti percekben pedig több képviselő is azt skandálta az ülésteremben, hogy nemet a CETA-ra! A szerződés rendelkezéseinek többsége már áprilisban hatályba léphet, az egyezményt azonban még a tagállami parlamenteknek is ratifikálniuk kell, ami a szakértők szerint évekig is eltarthat.

Szájer József fideszes képviselő szerint a kereskedelmi korlátok lebontásáról szóló kompromisszum megfelel a külkereskedelemre orientált Magyarország érdekeinek, segíti a vállalkozásokat és a munkahelyteremtést. Szanyi Tibor szocialista képviselő arról számolt be, „a baloldal nyomásgyakorlásának eredménye, hogy ma már egy támogatható formájú CETA-t fogadott el az Európai Parlament”. A Jobbik közleményé­ben hangsúlyozta, képviselői elutasították a megállapodást, mivel az veszélyezteti az uniós környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági normákat, a fenntartható európai mezőgazdaságot. A CETA a várakozások szerint a vámok, illetve a gazdasági kapcsolatok további mélyítését hátráltató más akadályok lebontása révén elősegítené a növekedést és a munkahelyteremtést az EU-ban és Kanadában is. Az ellenzők szerint ugyanakkor az egyezmény általános deregulációt von majd maga után, és korlátozza a nemzeti kormányok mozgásterét.