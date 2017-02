A szakmai képzés fő célja, hogy a vendéglátóiparban dolgozó szakemberek naprakész, korszerű ismeretekkel gazdagodjanak, könnyen hasznosítható gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. A tanfolyam részleteiről tegnap a bálványosi szállodában megtartott sajtótájékoztatón számolt be Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Szarvadi-Téglás Loránd, a Grand Hotel Bálványos ügyvezető igazgatója, Mayer Gyula, a veszprémi Séf Szakképző Iskola vendéglátó-ipari, illetve kereskedelmi és idegenforgalmi szakembere, valamint Gáj Nándor, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola igazgatója.

Tamás Sándor elmondta: 2017 a turizmus éve Háromszéken, ezt hirdették meg, és éveken keresztül készültek arra, hogy egy hangsúlyosabb minőségi előrelépést tudjanak biztosítani Háromszék, illetve Székelyföld tekintetében a turizmusnak. A megyei és helyi önkormányzatok az infrastruktúra kérdésében tudnak segíteni a turizmussal foglalkozó vállalkozókon, másrészt különböző intézmények révén képzést szerveznek. A megyei önkormányzat elnöke arról is beszélt, hogy a Művészeti és Népiskola az elmúlt években ezt felvállalta, idén pedig hangsúlyosabban kenyérkereseti lehetőséget adó képzéseket indított, amelyeket vállalkozók figyelmébe ajánlott. Nekünk fontos, hogy ne csak szlogen legyen – mondotta a megyei tanácselnök –, hogy itthon maradjanak fiataljaink, hanem hogy konkrétan tegyünk valamit annak érdekében, hogy valóban itthon maradjanak.

A bálványosi képzést a vállalkozók igényét figyelembe véve szervezték meg, húsz pincér és húsz recepciós oktatására került sor, ez három sepsiszentgyörgyi vállalkozást és a képzésnek helyet adó szállodát érinti. Tamás Sándor azt is közölte, hogy az idei költségvetésben két olyan tétel is szerepel, amely Bálványosfürdőt érinti, 200 ezer lejt fordítanak a 35 km-es Kézdivásárhely–Sepsibükszád útszakasz tervezésére, valamint 8,5 millió lejt annak kivitelezésére. Ezzel az országúttá átminősített út problémája még nem oldódik meg – hangsúlyozta –, idén nem is fogják azt befejezni, viszont a brassói regionális országúti igazgatóság vezetője is megerősítette, hogy idén elkezdődnek a munkálatok.

Mayer Gyula szerint a turizmus az az iparág, amelynek fejlődési folyamata megállíthatatlan, ezért a fő cél, hogy minél magasabb tudású szakemberek legyenek ebben a szolgáltatási szektorban, akik ezt a jelentkező igényt kiszolgálják. A szakember véleménye szerint a 21. század legfontosabb kihívása a humán erőforrás lesz, ami a szállodai és a vendéglátóiparban fokozottabban jelentkezik.

Szarvadi-Téglás Loránd kifejtette, ebben a pillanatban a szállodában nem a vendéghiány, hanem a szakképzett munkaerőhiány a fő probléma. A szálloda igazgatója azt is elmondta, nagyon nehéz a jó szakembereket helyben tartani, például a két évvel ezelőtti pincértanfolyam tizenöt résztvevője közül egy maradt nála, a többiek mind elmentek, zömében külföldön kerestek megélhetést. Gáj Nándor arról beszélt, hogy két évvel ezelőtt mintegy hatvan személy vett részt az általuk szervezett és a vállalkozók által igényelt képzéseken, egy évre rá ez a szám már száz fölé emelkedett.