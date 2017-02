A technika-teremben gyakorlatilag minden megújult: kifestették, gipszkartonoztak, kicserélték a padlót és a villanyhálózatot, s új padokat is beszereztek. Az interaktív oktatást is lehetővé tevő táblát egyelőre csak az iskola informatikusa tudja szóra bírni, de hamarosan képzést indítanak mindazoknak – elsősorban a turisztikai és környezetvédelmi osztályokban tanítóknak –, akik gyakrabban fogják használni az új, a tanítást látványossá tevő eszközt. „Bízom benne, a tábla nagy szerepet játszik majd abban, hogy diákjaink elméleti tudása javuljon, hiszen bizonyított tény, a látvány érdeklődőbbé teszi a diákságot. Kihívás lesz a tanároknak is, akiknek alkalmazkodni kell az új körülményekhez: nem lesz elég már a régi módszerek szerint készülni az órára, nekik is meg kell tudniuk újulni”– magyarázta az igazgató.

Lázár-Kiss Barna András polgármester a tábla átadásakor ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy amint az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi – lehetőleg még idén –, a középiskolának és a Gaál Mózes Általános Iskola részére is vásárolnak még néhány ilyen modern taneszközt.