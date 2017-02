Már a 11. percben megszerezte a vezetést a Bayern: Arjen Robben a jobb szélről indult befelé, majd ballal kilőtte a hosszú felsőt (1–0). A folytatásban is a németek birtokolták többet a labdát, viszont a 29. percben Robert Lewandowski a tizenhatoson belül megrúgta Laurent Koscielnyt, a büntetőrúgást Alexis Sánchez vállalta. Manuel Neuer elsőre védte a chilei lövését, aki némi ügyetlenkedést követően egyenlíteni tudott (1–1).

Szünet után a Bayern München kétszer is átverte a londoniak igencsak gyenge védelmét: az idény végén visszavonuló Philipp Lahm az 53. percben jobb oldalról pazar beadással hozta helyzetbe Lewandowskit, aki a kapuba fejelt (2–1), majd három perccel később Thiago Alcantara váltotta gólra Lewandowski sarkas passzát (3–1). A 63. percben egy szögletet követően jött a negyedik müncheni találat: Thiago tizenkilenc méterről újra bevette az Arsenal kapuját (4–1), majd a csereként beálló Thomas Müller is feliratkozott a gólszerzők listájára (5–1).

A játéknap másik mérkőzésén a 8. percben Marek Hamsik passzolt Lorenzo Insigna elé, aki több mint harminc méterről tekert a tizenegyes pontnál kóválygó Keylor Navas mellett a kapuba (0–1). Az első félidőben Karim Benzema révén egyenlítettek a spanyolok, majd a második játékrészben Toni Kroos is betalált, valamint az 54. percben Casemiro is a kapuba bombázott (3–1). (miska)