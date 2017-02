Jelen pillanatban is több Kovászna megyei termelő vesz részt folyamatosan vásárainkon minőségi termékekkel, tehát nem igaz az, hogy kizárnánk a más megyéből érkező termelőket. A közelmúltban viszont felmerült egy olyan probléma, hogy egy Kovászna megyei termelőnek sajnos egyáltalán nem voltak minőségileg megfelelő termékei – sajtokról és bőrtúróról van szó –, amit a vásáron jelen lévők azonnal jeleztek nekünk, de szolgálatos kollégáink is észlelték. Az illetőt felkértük, hogy hozzon minőségi terméket a vásárra, mivel ez az egyik legfontosabb kritérium.

Sajnos, ezt követően sem történt minőségi javulás, ezért a kiállított áruk minőségének szavatolása érdekében úgy döntöttünk, hogy a más megyéből érkező termelőknek, akiknek nem ismerjük a termékeit, csak azzal a feltétellel tudunk helyet biztosítani vásárainkon, ha rendelkeznek a Székely termék védjeggyel, a védjegy tulajdonosa ugyanis garanciát vállalt a termék minőségének megtartására. A védjegy iránti kérelmet és dokumentációt be lehet nyújtani a Kovászna megyei elbíráló albizottsághoz, nem kell Csíkszeredába utazni ezért. (A követelményekről itt tájékozódhatnak: http://szekelytermek.ro/?l=hu&m=dokumentumok.)

A bukaresti Ozosep vásáron a fent említett termelő ugyanazokkal a problémás termékekkel jelent meg, rontva ezzel a vásár színvonalát. Panaszáradat zúdult ránk, hogy az egyik vásáros az áruival tönkreteszi mindazt, amit a többi termelő nehezen, nagy kitartással és persze minőségi termékekkel elért, vagyis sikerült kivívni a bukaresti vásárlóközönség elismerését.

Egy másik Kovászna megyei termelőnek, aki csokoládét készít, szintén azt javasoltuk, hogy szerezze meg a védjegyet, és utána jöhet a havi vásárba, addig pedig a nagy vásárokba.

Azoknak a termelőknek, akik valamilyen okból nem férnek be a havi vásáros programjainkba helyszűke és a szigorúbb szabályok miatt, felajánlottuk a nagyvásárainkon – a húsvéti, pünkösdi, megyenapi, őszi, karácsonyi hagyományos és helyi termékek kiállításán és vásárán – való részvétel lehetőségét, amelyek általában kétnaposak. A Hargita megyei termékek kiállítását és vásárát minden hónap harmadik szombatján 8–14 óra között szervezzük Csíkszeredában, a megyeháza árkádjai alatt, amelyen Kovászna megyei termelők is részt vesznek, közülük többen már évek óta jelen vannak. Tehát nincsenek kizárva a más megyei termelők, csupán minőségi áruval kell érkezniük, és erről bizonylatot kell felmutatniuk – a mi esetünkben a védjegy használatáról.



Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke