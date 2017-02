A ZIKE idei tervei között szerepel a szelektív hulladékgyűjtésben való hangsúlyosabb részvétel. Az elmúlt években a város központjában egy-két alkalommal szerveztek gyűjtést, ám idéntől a megnövekedett igény miatt többször is állnának a lakosság rendelkezésére. „Egyesületünk tagjait folyamatosan szólítják meg az utcán a hulladékot leadni kívánók, ezért úgy döntöttünk, növeljük ilyen akcióink számát. Úgy vélem, ez az érdeklődés nem csak azért van, mert a leadott hulladékot jóváírják a szemétdíjszámlán. A barótiak fokozódó elkötelezettsége a környezetvédelem mellett tetten érhető abban is, ahogy a Baróti Szabó Dávid Középiskola IX. D osztályát segítették a Tega Rt. és a tanfelügyelőség által szervezett, tizenkilenc csapat benevezésével zajló környezetvédelmi vetélkedőn: támogatásuknak köszönhetően olyan jelentős mennyiségű szelektív hulladékot sikerült összegyűjteniük, amivel az első szakaszt meg is nyerhették” – mondotta az új elnök.

Hasonlóképpen növelnék azon nyári táborozások számát is, amelyeken játékosan, feladatokat teljesítve gyarapodnának a helyi és a szórványból érkező fiatalok – a Zöldike nevet viselővel 10–13 éveseket, a ZöldIfivel a 14 éven felülieket szólítanák meg – környezetvédelmi ismeretei. A hagyományosan szeptemberben sorra kerülő mobilitás hetében nemcsak közös kerékpáros kirándulást szerveznek, hanem a teljes hetet a legkülönbözőbb korcsoportok számára szervezett megmozdulásokkal töltenék ki. A 17 éven felülieknek szánt tanulmányi kirándulásokkal sem hagynának fel. „Igyekszünk programjainkat úgy össze­állítani, hogy a fiatalok és idősebbek közül minél többen úgy érezzék, nekik is szól. Mégis szeretnénk, ha nemcsak ezeken vennének részt nagy számban, hanem minél többen felkeresnének, s újabb és újabb megvalósításra érdemes célokat javasolnának – minden jó kezdeményezést tárt karokkal fogadunk” – mondotta Egyed Emőke.