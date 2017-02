Az intézmény értékelőjéből az is kiderül, hogy több mint 1500 ellenőrzést végeztek, és ezek nyomán 1317 bírságot róttak ki. A munkaviszonnyal kapcsolatos kihágásokért 435 ezer lejt összesítő bírságról állítottak ki jegyzőkönyvet, míg a biztonsági és az alkalmazottak testi épségére, egészségére vonatkozó szabályok megsértése miatt 154 500 lejre. A felügyelőségnek az előbbiből közel 29 ezer lejt sikerült behajtania az év végéig. Ördög Lajos intézményvezető szerint általában az a jellemző, hogy a munkahelyi biztonságbeli hiányosságok miatt kirótt bírságokat az érintett munkáltatók mintegy hetven százaléka általában törleszti, míg a munkaviszonyt érintő hiányosságokért kiszabottaknál az arány fordított, azaz hetven százalékban megtámadják a hatósági döntést. Az ítélőszékek – mivel a mulasztásnak, tettnek alacsony a társadalmi veszélyességi szintje – általában a felpereseknek adnak igazat, és leggyakrabban megrovásra, figyelmeztetésre módosítják a bírságot.

A felügyelőség 2016-ban 66 balesetet vizsgált, ezek közül öt halállal végződött. Három esetben bebizonyosodott, hogy munkahelyi baleset okozta az áldozatok elhunytát, két esetben pedig nem. Három esetben maradandó fogyaték lett a baleset következménye, a további 58 esetben pedig időszakosan veszítették el munkaképességüket az érintettek. Érdeklődésünkre Ördög Lajos elmondta: az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért tragikus esemény – amely a Holz­industrie Schweighofer rétyi telepén következett be, és egy fiatal férfi halálával végződött – kapcsán lezárult a vizsgálat, intézményük megállapította: munkavégzés közben történt a szerencsétlenség, tehát munkabalesetként kezelendő. Ördög Lajos hozzátette: nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mely ágazatokban jellemző a legtöbb munkabaleset, a fakitermelésben és a szállításban országos szinten növekedést tapasztaltak az elmúlt években. Háromszéken viszonylag sok olyan balesettel találkoznak, amelyek akkor következnek be, amikor az áldozatok a munkahelyre tartanak vagy onnan távoznak. A szabályok szerint ezek, noha nem munkavégzés közben következnek be, besorolás szerint ebbe a csoportba tartoznak.