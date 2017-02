A részt vevő önkormányzati és közbirtokossági vezetők figyelmébe ajánlotta a tavalyi 617-es kormányrendeletet, amely előírja, hogy a köztulajdonban lévő erdőkből elsősorban a lakosság faigényét kell kielégíteni tisztességes áron, és csak a megmaradt mennyiséget kell licitre vinni a nagyobb jövedelem reményében.

Az utóbbi két évtizedben ilyen ostrom nem volt, év elejétől február közepéig több mint 800 tűzifaigénylést iktattak a zágoni községházán. Ha minden kérésre csak 4 folyóméter fát adnak, az már 3200 méter. A községháza, az alárendelt intézmények, iskolák szükséglete közel 1500 méterre rúg, ez összesen 4700 méter fát jelent, ennyit pedig nem lehet kitermelni a községi erdőkből – körvonalazta a helyzetet a polgármester.

A zágoni tanács nemrég hozott határozatot a községi erdőkből származó tűzifa eladásáról. Prioritást élveznek a polgárok, akik 86 lejes folyóméterenkénti áron kaphatják meg a kiutalt fát, út mellé kitermelve – azonban feltételeket is szabtak. Nem kaphat jutányos áron fát az, aki saját erdővel rendelkezik – beleértve a közbirtokossági tagokat is –, és azok sem, akik adó- és illetékelmaradással, be nem fizetett büntetéssel szerepelnek a községháza nyilvántartásában.

A községvezető a régiót sújtó fahiány több okára is rámutatott. Nagyon sok olyan rendelkezést fogadtak el a törvényhozók, amelyek szinte ellehetetlenítik a kitermelést. A környezetvédők sem az erdészeti szakember szemével nézik az erdőt, ők a kivágás teljes leállítását szeretnék elérni. Igaz, a sok szigorításnak haszna is van, ma már lehetetlen fát lopni az erdőből. Aki mégis megteszi, bűnügyi dossziét, a falopáshoz használt jármű elkobzását kockáztatja – ecsetelte Kis József.

A Schweighofer cég rétyi fűrész­üzeme is hozzájárul a fakrízishez. Míg korábban a lakosság potom áron vehetett a helyi fafeldolgozóktól deszkaszélet (közismerten cándra), most ezért a hulladékért magas árat fizet a Schweig­hofer, ami meghaladja az egyszerű ember lehetőségeit. Maholnap az erdő alatt kell megfagynia a lakosságnak – panaszolta a polgármester. A közgyűlésen azt kérte: a polgármesteri hivatalok – legalábbis azok, amelyeknek van erdejük –, közbirtokosságok szabjanak meg elérhető árat a tűzifáért, hogy a lakosság, a közbirtokosság tagsága hozzájuthasson a tüzelőhöz. „Nem a pénzt kell nézni, hanem az emberek érdekét” – szögezte le.