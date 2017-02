A háromszéki korszerű hulladéklerakó működtetésére kiírt versenytárgyalás során másodszor is eredményt hirdettek, s azt ismét megóvták. Ennek ellenére a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési egyesületének elnöke, Ambrus József bizakodó, szerinte idén beindulhat a rendszer. Addig továbbra is Brassóba szállítják a háromszéki hulladékot, de ez nem ró külön terhet a lakosságra – mondja az elnök.

Főleg európai uniós forrásokból Háromszéken kiépítették a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert, amely több mint 82 millió lejbe került. A pályázatban az első nagy lépés az volt, hogy korszerűen bezárták négy város – Kovászna, Bodzaforduló, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy – hulladéktárolóját.

Lécfalvi területen, de Maksa közelében felépítették a 16 hektáros hulladéktároló és -feldolgozó központot és Kézdivásárhelyen az átrakóállomást, végül szállítóeszközöket, a feldolgozáshoz szükséges berendezéseket vásároltak.

A megyeháza közvetlen odaítéléssel a sepsiszentgyörgyi Tega Rt.-re szerette volna bízni a működtetést, a folyamatot elindították, de kormányváltások következtében kénytelen volt versenytárgyalást hirdetni. Hat cég jelentkezett. A megyei tanács által kinevezett elbírálóbizottság kettőt kizárt, a megmaradt négy ajánlatát rangsorolta. Az eredményt a lecsúszott három megóvta a közbeszerzési óvásokat elbíráló országos hatóságnál, amely kérte az első helyezett ajánlatának újraértékelését, de nem módosított a rangsoron. Ezt a döntést két jelölt megfellebbezte a táblabíróságon. Utóbbi helybenhagyta a hatóság döntését. A megyei elbírálóbizottság átvizsgálta az anyagot, és ugyanazt az eredményt hirdette ki, mint korábban.

Hétfőig lehetett megóvni a döntést. Kérdeztük Baki Jánost, a hulladékgazdálkodási tervet életbe léptető iroda vezetőjét, de nem vállalta a nyilatkozást sajtónak. Ambrus József, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési egyesületének elnöke tegnapra ígért választ, mondva, szabály szerint levélben még beérkezhet óvás. Neveket ő sem akart említeni. Azt monda, egy óvás érkezett, így még nem zárult le az odaítélés. A labda most az országos szakhatóság térfelén, és annak határozatát még meg lehet támadni a táblabíróságon. Ennek ellenére bizakodó, mondta Ambrus József. Reméli, hogy a folyamat nem tart már soká, és idén elkezdhetik a munkát.

Az a bosszantó a helyzetben, hogy kész a tároló, a feldolgozó központ, és áll kihasználatlanul. Ez a megyeházának kerül pénzbe, mert fizetnie kell az őrzést. Az egyszerű ember ebből nem érez semmit a zsebén, ugyanis a háromszéki hulladékot most aránylag kedvező körülmények között egy brassói magánlerakóba szállítják. De például Kolozs megyéből Nagyváradra és Segesvárra hordják a hulladékot, ott már igenis érződik a szállítási költség.

Harminckét megye van abban a helyzetben, hogy uniós pályázatból épített hasonló központot. Aki nem működteti 2018 decemberéig, vissza kell fizetnie a pályázati pénzt. A tárolók közül egyetlen működött Besztercén, de az bebukott, mert túl alacsony díjszabást alkalmaztak. A sajtóban nemrég megjelent, hogy működik Marosvásárhelyen. Ott nem a rendszer, csupán a lerakó működik, még hét versenytárgyalás hátravan a begyűjtésre, mondja az elnök, hozzátéve: ilyen szempontból Háromszék előnyt élvez. Az egyetlen megye, ahol a begyűjtés önkormányzati kézben van. A begyűjtést négy városi cég végzi, közülük a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. 36 közigazgatási egységet szolgál ki, továbbá a kézdivásárhelyi, kovásznai és bodzafordulói városi közgazdálkodási vállalat gyűjti össze a hulladékot.

A legfontosabb feladat, hogy 2020-ig teljesítsék a pályázati összeg feltételeként aláírt vállalásokat, mondotta Ambrus József. A szelektív hulladékgyűjtést oly módon kell végezni, hogy a műanyag, papír és üveg felét újrahasznosítás céljára külön kell válogatni és továbbadni. Csökkenteni kell a tárolandó mennyiséget. Ez a szelektív gyűjtés mellett a biológiailag lebomló hulladék elkülönítésével érhető el. Gyakorlatilag vidéken komposztálóedényekbe kellene gyűjteni a lebomló anyagot, azt meg helyben hasznosítani.

De addig még ki kell választani a központ működtetőjét. Az illetékesek neveket nem árul­tak el. Ám a táblabíróság honlapján megnéztük a per szereplőit. Az eddigi nyertes a nagyváradi Eco Bihor Kft. Az eredményt a sepsiszentgyörgyi Tega Rt., a bukaresti Iridex Group Import Export Kft. és a brăilai Brai Cata Kft. fellebbezte meg. A második döntést az utóbbi óvta meg.