Amikor Iohannis a törvényhozás házában házalt, nem találkozott a miniszterekkel, ezért később a miniszterelnök és a pénzügyminiszter tette tiszteletét nála a költségvetéssel. A randevú gyászos hangulatban zajlott. Az elnök nem részesítette meleg fogadtatásban a látogatókat, és ők vigyorogni sem mertek, tartva attól, hogy a hűvös fogadtatás miatt esetleg arcukra fagyhat a mosoly. Iohannis is olyan komoly volt, mint a vakbélgyulladás, mert aggódott az eléje terített költségvetés miatt. Szerinte a költségvetésben elvetették a sulykot. Kevés a bevétel, sok a kiadás. Ezért gondolkodott, hogy (szokása szerint) visszaküldje-e a parlamentnek. Egyszer visszatérítheti a honatyák elé, sajnos, másodszor már nem teheti, és ha kényszeredetten is, de alá kell firkantania. Legalább utólag mondhatja, hogy ő előre szólt, nem lesz jó vége. Pedig a költségvetésünk olyan optimista, mint amilyen a nyertes kormánypártok a választások után. Deficit meg a legjobb családoknál is kiugorhat. Ha szorul a kapca, és hó végére elfogy a kenyérre való, az ember kölcsönkér. Románia is legfeljebb hiteleket vesz fel, mert alig van eladósodva, de aki optimista, az mondhatja: majd ellesz. Egyelőre a nagy optimizmus attól van, hogy bízunk a gazdaság dübörgésében, amely olyan erős, hogy akár halláskárosodást is kaphatunk tőle. Minél később lép érvénybe az új költségvetés, annál jobb, hiszen addig nem kell például a foglalkoztatást serkentő támogatásokat kifizetni. De előre látóan, preventíven megvonták már például a szociális szolgáltatásokat végző Diakónia és Caritas támogatását is, és társadalombiztosítást kell fizetni olyan jövedelmek után, amelyek eddig mentesek voltak ettől a sarctól.

Az idei költségvetés áldásai mellé még népszavazást is kapunk desszertként, amiért viszont nem kell fizetni, azt viszont az elnök erőlteti. Arról fog szólni, hogy egyetértünk-e a korrupció elleni harc folytatásával. A parlament egy kissé akadékoskodott, mint Iohannis a költségvetéssel, de aztán rábólintott, hiszen véleménye amúgy is csak konzultatív jellegű. Azért jók ezek a népszavazások, mert kimozdítják az embert a tespedésből, és az a kis séta a választókörzethez jót tesz az egészségnek. Volt néhány referendum nálunk, amelyek csak egészségügyi sétának bizonyultak, és a kezdeményezők szempontjából nem nagy sikerrel jártak. Băsescut népszavazással kétszer is meg akarták buktatni, de egyszer sem sikerült, tíz évig végigvigyoroghatta mandátumait. Először, 2007-ben még igencsak szerették, és csak kétmillióan voltak ellene, hatmillión mellette. Aztán oda fejlődött népszerűsége, hogy 2012-ben már 7,4 millióan követelték a fejét, s az nem volt elég, pedig még egymilliónyi híve sem maradt, de a nyugati kollégái mind mellé álltak, és támogatták ingó elnöki székét. Csakis a választók voltak a hibásak, mert a szavazásra jogosultak fele sem ment el őt leválasztani. Azután már megváltoztatták a játékszabályokat, és a népszavazás érvényes, ha a szavazók 30 százaléka elballag, és többségük a korrupció elleni harc folytatására üti sokat érő pecsétjét. Zajlott már különben egy érvényes és törvényes népszavazás nálunk 2009-ben is, amikor a választók 77,78 százaléka igennel szavazott az egykamarás, 300-as létszámú parlamentre. Az új szabály gyakorlati alkalmazásához még némi alkotmánymódosítást is végre kellett volna hajtani, amiből nem lett semmi. A végeredmény nagyszerű volt, a nép jól döntött, de tudjuk: ember tervez, parlament végez. Így a következő választások után a parlament kétkamarás maradt, a képviselők és a szenátorok száma nemhogy csökkent, 588-ra emelkedett!

Következésképpen: ha a népszavazáson a korrupció elleni harc folytatására szavazunk, utána a parlament nem hoz-e olyan törvényt egy fekete kedden vagy sötét éjszakán, amely annak az ellenkezőjét eredményezi, és a korrupció tovább virágzik majd, mint este a tök?