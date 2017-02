CSÍKBAN NEM LESZ VÁROSHÁZA. Egy jogerős bírósági ítélet értelmében 30 napon belül el kell távolítani a Városháza feliratot a csíkszeredai polgármesteri hivatal homlokzatáról. A felirat védelmében a polgármesteri hivatal valamennyi romániai jogorvoslati lehetőséget kimerített már, de mindenütt veszített. A Városháza felirat eltávolításáért a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă blogger által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület nyújtott be keresetet 2015 novemberében. A bíróság mind első fokon, mind másodfokon elfogadta a felperes érvelését, mely szerint a román intézménynév magyar megfelelője a polgármesteri hivatal, nem pedig a városháza. A hivatal bejáratánál egyébként a törvényes előírásoknak megfelelően is olvasható az intézmény neve, ezen magyarul a Polgármesteri Hivatal szerepel. Tanasă már több tucat hasonló pert indított a székelyföldi önkormányzatok ellen, és mindegyiket megnyerte. (Krónika)

SEPSISZENTGYÖRGYI A KAMIONSOFŐR. Egy sepsiszentgyörgyi kamionsofőr felelősségét veti fel az M43-as autópályán szerda reggel bekövetkezett tömegbalesettel kapcsolatban a romániai sajtó. A Pro TV szemtanúkat is megszólaltató híradásában animációt is közölt a baleset körülményeiről. Eszerint a kamion sofőrje a sűrű ködben későn észlelte azt a tehergépkocsisort, amely az autópálya első sávján várakozott a határátlépésre, ezért – hogy az ütközést elkerülje – a belső sávra irányította járművét és fékezett. Ezt követően kisbuszok, furgonok és egy autóbusz ütközött hátulról a két sávot elfoglaló két román rendszámú kamionba. A sepsiszentgyörgyi fuvarozócég tulajdonosa a Krónikának adott nyilatkozatában cáfolta, hogy a munkatársuk okozta volna a tömegbalesetet. A cégtulajdonos szerint a magyar rendőrök elengedték a székelyföldi sofőrt, aki – kihallgatása után – minden iratát visszakapta. Huber Krisztián, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Maszol.ro portálnak azt mondta, hogy a baleset okait még vizsgálják. A tömegbalesetben hét gépkocsi ütközött össze, négy személy meghalt, 13 személy kórházi ápolásra szorult. (MTI)