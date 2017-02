A lap meg nem nevezett korábbi és jelenlegi hírszerzési tisztségviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy „érzékeny információkat” nem közölnek Donald Trumppal, és ennek oka a hírszerzői közösség bizalmatlansága az elnök iránt. A The Wall Street Journal forrásai szerint a hírszerzői közösség állítólag attól tart, hogy a bizalmas információk kikerülhetnek Trump környezetéből. A lap hozzáteszi: az információk visszatartása az elnök és a hírszerzői közösségek között kialakult mély bizalmatlanságot tükrözi, ami részben az elnök csapata és az orosz kormány közötti feltételezett kapcsolatok, részben pedig Trumpnak a hírszerzői közösség iránti kritikus megnyilvánulásai miatt alakult ki.

Szerdán Donald Trump Twitter-bejegyzésben kárhoztatta a hírszerzést és a sajtóban megjelenő információkat, azt állítva, hogy Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó lemondásáért ők a felelősek. „A hírszerzés úgy osztogatja az információkat, mint a cukorkát” – írta az elnök, s a kiszivárogtatást nevezte az igazi botránynak. Az elnök még a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján is kitért erre, s miközben dicsérte a lemondott nemzetbiztonsági tanácsadót, leszögezte, hogy a hírszerzés a felelős dokumentumok és információk kiszivárgásáért. „Ez bűncselekmény” – hangoztatta Trump.

Közben a Fox televízió egyik műsorában arról folyt a vita, vajon a hírszerzés nem szándékosan szivárogtat-e ki információkat, hogy aláássa Donald Trump elnöki tevékenységét. A televízió megszólaltatta Steve King iowai republikánus kép­viselőt is, aki leszögezte: egyesek – akár a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), akár a hírszerzés berkeiből – szándékosan szivárogtatnak ki információkat a The New York Timesnak és a The Washington Postnak. A republikánus politikus hangsúlyozta, hogy most a politikai baloldalon olyan elméleteket, feltevéseket hangoztatnak, amelyek hí­reszteléseken alapulnak, hiszen konkrét tények, adatok ezeket nem támasztják alá.

Trump elnök tegnap Twitter-bejegyzésben üzent a kiszivárogtatóknak. „A kiszivárogtatás – még a titkos információk törvénytelen kiszivárogtatása is – évek óta nagy probléma Washingtonban. A kudarcos The New York Timesnak – és másoknak is – bocsánatot kell kérniük” – írta az elnök, majd a kiszivárogtatókra utalva hozzátette: „elcsípjük őket”.