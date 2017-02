Közölte: nagyon konstruktív megbeszélést folytattak. Az igazságügyi országjelentés kapcsán megjegyezte: Románia „a maraton utolsó száz méterénél tart. Minden a futón múlik. A sebesség Románia kormányának és Románia parlamentjének a döntésén múlik. A bizottság segíthet, asszisztálhat, de nem diktálhatja a tempót. Erről a román hatóságok döntenek, amelyek megmondhatják, mikor fognak célba érni. Fontos, hogy folytassák, és mi arra biztatjuk Románia kormányát, hogy tegyenek meg minden lépést ebbe az irányba”.

Grindeanu is beszélt arról, hogy az egyeztetés során megerősítette Romániának a korrupcióellenes küzdelem folytatására irányuló határozott szándékát, és kijelentette: igazságügyi országjelentés nélküli 2019-es évet akar. Elismerte azonban, hogy rossz döntés volt a 13-as sürgősségi kormányrendelet elfogadása, és megígérte, hogy a kormány többé nem foglalkozik a büntető és a büntető eljárási törvénykönyvvel, a parlamentre hagyja ezek rendezését.

Újságíróknak válaszolva Grindeanu azt is elmondta: értékeli a bukaresti Győzelem téren folyó tüntetések békés és kreatív jellegét, és megértette az üzenetet, ezért született meg a 14-es sürgősségi kormányrendelet, amely hatálytalanítja a 13-ast. Ha egy adott pillanatban vitatható döntést hozol, és a társadalom tiltakozik, azt jelenti, hogy a döntésed nem volt helyes, vissza kell vonni, és meg is tettem – nyilatkozta.