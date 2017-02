MEGJAVULT A SZAVAZÓGÉP. Kereken egy évi kihagyás után újraindították az elektronikus szavazórendszert a képviselőházban. A berendezést 2015-ben kétmillió lejért vásárolták meg, de mindössze pár hónapig használták: tavaly február 15-től kézfelemeléssel szavaztak a képviselők, mert Liviu Dragnea SZDP-elnök úgy vélte, hogy a gépezet hibája miatt bukott meg az általa benyújtott rágalmazási törvénytervezet. Utólag kiderült, hogy a honatyák nem kezelték jól a kártyáikat, mostanáig azonban mégsem tértek vissza az elektronikus szava­záshoz, az ellenzéki pártok szerint azért, mert a követhetetlen kézi szavazatszámlálási módszer a kormányoldalnak kedvezett. (Ziare.com)

BÍRSÁGOK FÉLRETÁJÉKOZTATÁSÉRT. Egyenként 50 ezer lejes büntetést rótt ki csütörtökön az Országos Audiovizuális Tanács az Antena 3 és a România TV televíziócsatornákra, mivel ezek nem nyújtottak objektív tájékoztatást a bukaresti Győzelem téren zajló tüntetésekről. A Realitatea TV azt az előírást sem tartotta be, hogy a műsorvezetőknek, moderátoroknak tilos sértő vagy erőszakra buzdító kifejezéseket alkalmazniuk, és meghívottjaikat is meg kell akadályozniuk ezek használatában. A B1 televíziócsatorna megrovásban részesült, mert a képernyőre kiírt rövid címek nem tükrözték hűen a bemutatott tényeket és eseményeket. (Agerpres)

PONTA LÁTOGATÁSA. Nagy találgatásokat indított el, hogy Victor Ponta volt kormányfő látogatást tett utódánál, Sorin Grindeanunál, és sokáig ott maradt. Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter az egyik tévécsatornán kijelentette, hogy ő lehet az új igaz­ságügyi miniszter (a 13-as sürgősségi kormányrendelet keltette botrány miatt lemondott Florin Iordache helyett), sőt, az a hír is felröppent, hogy kormányfői megbízatást kap, ha Grindeanut az utca nyomására mégis le kell váltani. Ponta mindkét változatot cáfolta, elmondása szerint senki nem ajánlott neki kormánytisztséget, és nem is vágyik rá, csak elbeszélgetett párttársával, mert „még tud egyet-mást a kormányzásról”. (Evenimentul zilei)

VICCKATEGÓRIÁS IDEGENFORGALOM. A román államnak sürgősen ki kellene dolgoznia egy stratégiát a külföldi turisták vonzására, mert jelenleg Románia világviszonylatban „a vicc kategóriába tartozik” évi 2,5 millió külföldi turistával, akikből egymilliónál kevesebb költ üdülésre, hiszen többségük üzleti, szakmai célból érkezik – jelentette ki a turisztikai ügynökségek országos egyesületének elnöke, Alin Burcea. A romániai kereskedelmi szálláshelyeket tavaly 10,917 millió turista kereste fel, amiből 2,471 millió volt a külföldi vendégek száma. (Bursa.ro)