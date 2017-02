A közalkalmazottaknak járó üdülési csekkek a kormányprogramban is szerepelnek – jelenleg a törvény hat üdülési csekket ír elő, egyenként egy minimálbér értékben, azaz hatszor 1450 lejről van szó – ám Dobre szerint módosítani fogják ezt a rendeletet, és egyetlen csekket vezetnek be, mert „ennyit tud állni a román állam”. A csekkeket Románia területén lehet majd felhasználni egy naptári év alatt, szállásra és étkezésre. Üdülési csekket a magáncégek is adhatnak az alkalmazottaiknak, de nem többet az országos minimálbér hatszorosánál. A turisztikai ügynökségek országos egyesületének közlése szerint tavaly több mint háromszorosára, 10 millió euróra nőtt az üdülési csekkel vásárolt turisztikai szolgáltatások értéke Romániában. A szervezet első alelnöke, Adrian Voican elmondta: tavaly 1,1 millió üdülési csekket kaptak a romániai dolgozók, ez 2015-höz képest több mint háromszoros, 2014-hez mérten pedig csaknem hatszoros növekedés. Az üdülési csekkekkel tavaly 15 százalékkal nőtt a belföldi turizmus, és az utazási irodák idén 38 százalékos növekedésre számítanak.