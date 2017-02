A kormány február elsejétől vezette be a diákok számára az ingyenes vonatozást, s bár hallani olyan vélekedést, hogy a Kolozsvárról a bukaresti tüntetésekre utazó pár száz fiatal zavarná őket, vélhetően a pénzügyi szempontok többet nyomnak a latban. A szociáldemokraták ugyanis folyamatosan azzal szembesülnek, túlfűtött választási ígéreteiket egyre nehezebb teljesíteni, s noha kezükben a kincstár kulcsa, jóval kevesebb a pénz, mint amennyire szükségük lenne.

Most a szenátus költségvetési bizottságában egy szociáldemokrata és egy liberális honatya (ő később visszatáncolt) javaslatára módosítottak az utazási kedvezményen – egyelőre az egyetemisták bármilyen irányba, kedvük szerint ingyenesen közlekedhetnek a vasúton, ahányszor csak akarják –, s bevezetnék a korhatárt is: az utazási kedvezmény csak 35 év alatti diákoknak járna. A rendelkezés még nem jogerős, a tanügyi bizottságban is el kell fogadni a tervezetet, majd plénumban szavaznak róla.

Érdekes: amikor az államfő még nem nevezte ki a kormányfőt, vagy halogatta a költségvetés kihirdetését, szociálliberális politikusok azonnal azzal vádolták, miatta nem élhetnek jobban a románok, már január elsejétől kezdődően. Maga a miniszterelnök azzal is indokolta a szégyenteljes tizenhármas kormányrendelet sürgősségét, sietniük kellett, mert több tervezet hevert a kabinet asztalán, s azért is határoztak késő este, hogy február elsejétől a diákok ingyen utazhassanak.

Bár diákszervezetek máris kérték, ne fogadják el a parlamentben a bejelentett megszorításokat, nehéz elképzelni, hogy a szavazógépezet elvetné azt, amit a szakbizottságban már jóváhagytak. Nagyobb baj viszont, hogy egyre-másra derül ki: számos, választási kampányban tett ígéret teljesíthetetlen, színes léggömbként pukkan ki. Az is elhangzott, a közalkalmazottaknak látványos könnyedséggel megígért hat üdülési jegy helyett csupán egy jár majd, s vélhetően további hasonló visszatáncolás következik. Egyre világosabban látszik, hogy a vonzó szociális csomag csupán választási csalétek, színes maszlag volt. Hiszen alkalmi osztogatással sehol sem lehet egyik napról a másikra jólétet teremteni, arról nem is beszélve, hogy minden adománynak ára van. Politikai elemzők változatlanul azt mondják, esetünkben ez a fosztogatás jogszerűvé tétele, s ennél jóval súlyosabb az a megállapítás, hogy az intézményesített korrupció nem más, mint egy új diktatúra.