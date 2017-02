A testület három hónappal ezelőtt döntött úgy, próbaidőt ad az osztrák fafeldolgozónak, hogy legalább részben kiküszöbölje egyebek mellett a nyersanyagbeszerzéssel kapcsolatos rendellenességeket, melyeket több környezetvédelmi civil szervezet nyomozómunkájának, tiltakozásának, valamint aláírásgyűjtésének nyomán a WWF Austria által az FSC-hez benyújtott feljelentést követően 2016-ban egy független ellenőrző testület állapított meg. A vizsgálat során kiderült, hogy az óriásvállalat romániai gyáraiba tisztázatlan eredetű nyers fa is bekerült, valamint a beszerzési hálózatban is több vitatható elemet találtak. A tanács tegnapi közleménye szerint amellett, hogy elismerik a vállalatnak a helyzet javításáért tett erőfeszítéseit, mégis a tanúsítvány megvonása mellett döntöttek, mivel újabb információk birtokába jutottak a faanyagmérési standardok lehetséges megsértéséről. Ennek kapcsán elrendeltek egy újabb vizsgálatot, és a testület nemzetközi igazgatótanácsa úgy ítélte meg: a vállalat próbaidős minőségét már nem tarthatják fenn, illetve nem hosszabbíthatják meg. Ha ezt megtették volna, a tanács könnyen abban a vállalhatatlan helyzetben találta volna magát, hogy az újabb vizsgálat ideje alatt a vállalat továbbra is a tanúsítvánnyal ellátott termékeket forgalmazhat, amelyekről utólag kiderül – amennyiben az újabb információk helytállóak –, hogy nem felelnek meg az FSC-standardoknak. A tanács ugyanakkor arra bátorítja az osztrák termelőt, hogy folytassa az elmúlt három hónapban kezdeményezett intézkedéseket, és dolgozzon ki egy tervet az FSC-hez történő újracsatlakozás érdekében.

A tanács döntésére a Holz­industrie Schweighofer még tegnap reagált. Közleményükben kifejtik, hogy elfogadják az FSC döntését, illetve továbbra is azon akcióterv szerint fognak dolgozni, amely a fenntartható fafeldolgozást szolgálja Romániában. Rámutatnak: folytatják a párbeszédet a tanáccsal (és más civil szervezetekkel), és kezdeményezik az újratársulást, a testülettel közösen kidolgozott terv alapján egymillió eurós befektetéssel igyekeznek biztonságossá tenni beszerzési láncukat (egy saját ellenőrző rendszer bevezetésével), illetve támogatják az FSC-standardok bevezetését a romániai ellátási láncban. Ami a legutóbbi vádakat illeti, úgy értékelik, eszközeik a törvényes előírásoknak teljességgel megfelelő módon végzik a méréseket, de ennek ellenére minden segítséget megadnak az FSC-nak az újabb vizsgálat lefolytatásában.