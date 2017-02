Asztaliteniszezőik már túl vannak három meccsen: az elsőt 5–0-ra nyerték meg a konstancai Topspin 08 alakulata ellen, a másodikat viszont 0–5-re veszítették el a Pristavu Câmpulung ellen, míg a Craiovai U-t 5–2-re győzték le. Bízunk a fiúk remek szereplésében, részletekkel pedig a hétfői lapszámunkban jelentkezünk.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK ma 10 órai kezdéssel szervezi meg az amatőr pingpongozók számára kiírt Kelemen Attila Emlékversenyt. A viadalra két kategóriában – felnőttek (20–50 év között) és öregfiúk (50 év felettiek) – lehet nevezni a verseny előtt egy órával. A megmérettetés helyszínéül a Dobolyi Aladár Asztalitenisz-terem szolgál.

Birkózás. A Sepsi ISK és a sepsiszent­györgyi MSC négy sportolót nevezett a szombaton és vasárnap Temesváron sorra kerülő U23-as birkózók számára kiírt országos egyéni bajnokságra. A sportiskola Kertész Beáta (69 kg), míg a municípiumi sportklub Incze Kriszta (63 kg), Fejér Csongor (70 kg) és Vitályos Alpár (97 kg) révén próbálkozik a bajnoki éremszerzéssel. Hajrá, fiúk és lányok!

Cselgáncs. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub három dzsudókával vesz részt a napokban Suceaván megrendezendő U18-as országos döntőn. Kocsis Gergő (81 kg), Lázár Szilamér (55 kg) és Gondos Réka (70 kg) törekszik a jó szereplésre. – Az éremszerzés nehéz lesz, és egy kis szerencse is kell hozzá, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy tisztességesen helytálljunk a viadalon – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László edző.

Kosárlabda. A Román Kupa elmúlt heti nyolcas döntője után a középszakasszal folyatódik a női kosárlabda Nemzeti Liga. Mint ismeretes, ebben a körben oda-vissza alapon külön-külön mérkőzik meg a pontvadászat legjobb hat, illetve négy leggyengébb együttese. A bajnoki címvédő Sepsi-SIC alapszakaszgyőztesként az első hat között folytatja tovább, első ellenfele pedig a Szatmárnémeti VSK. A ma 18 órától sorra kerülő találkozó játékvezetője Alin Dragoș, Cristian Trofim és Vlad Potra. A bajnokság első felvonásában kétszer is találkoztak egymással a csapatok, mindkét összecsapás a zöld-fehérek sikerével ért véget: a SIC itthon 79–52-re, míg idegenben 72–67-re diadalmaskodott. Az együttesek külön párharcát a szentgyörgyi alakulat vezeti 9–1-re, a szatmáriak legutóbb 2013 márciusában tudtak nyerni a háromszékiek ellen. A 19. forduló programja: * 1–6-os csoport: Galaci Phoenix–Târgovişte, Szatmárnémeti VSK–Sepsi–SIC, Kolozsvári U–Brassói Olimpia * 7–10-es csoport: Alexandria–Jászvásár, Aradi ICIM–Marosvásárhelyi Sirius. (t)

Kézilabda. A Sepsi-SIC vasárnap 14.30-tól a Mioveni otthonában lép pályára a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 16. fordulójában. Az októberi odavágóban szentgyörgyi siker született, hiszen a végig uralt mérkőzésen 34–29-re nyertek a zöld-fehérek. Az előző fordulóban győzelemmel zárt a SIC, a vendég Kisjenői Körös csapatát múlta felül 38–30-ra, a Mioveni pedig a Brassói Național otthonában maradt alul (26–22). Vasárnap nehéz helyzetben kényszerül pályára lépni a Sepsi-SIC, hiszen Dobra Anett és Voloncs Júlia után Florentina Lăcătuş is térdsérülést szenvedett múlt héten, illetve Mátis Zita jobb hüvelykujjában megrepedt a csont. A gólerős szélső ilyen körülmények között is megpróbálja vállalni a játékot, csakúgy, mint a bokáját fájlaló Bodó Ingrid. A találkozót G. Doana és A. Gociu (Bukarest) bírói páros vezeti. További mérkőzések: Slatina–Nagybányai Minaur, Mioveni–Sepsi-SIC, Resicabánya–Marosvásárhelyi Mureșul, Kisjenői Körös–Temesvár, Nagyvárad, a Nagybányai Extrem és a Brassói Național áll.

Labdarúgás. A rohamosan közeledő bajnoki rajtra készülő másodosztályos Sepsi OSK újabb edzőmérkőzést játszik szombaton 12 órától Csíkszeredában a III. ligás labdarúgó-bajnokságban szereplő Bákói Aerostar csapatával. A bákóiak jelenleg a III. liga első csoportjának 8. helyén állnak 22 ponttal – 6 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség. A két alakulat legutóbb az előző idényben találkozott egymással, akkor a sepsiszentgyörgyi odavágóban a háromszékiek nyertek 1–0-ra, a visszavágóban viszont gól nélküli döntetlen született. (m)