A történelmi drámát a szerzői filmek és innovatív zsánerfilmek legújabb tendenciáit felvonultató Panoráma szekcióban mutatták be. A fekete-fehér alkotás a második világháború utáni első nyáron játszódik egy magyarországi faluban, ahol az emberek felejteni akarják a világégés borzalmait, és örömre, új kezdetre, gyarapodásra vágynak. Azonban a jegyző fiának esküvője napján megjelenik – ahogy a filmben mondják – „két zsidó”, akikről senki sem tudja, hogy mit akarnak. „Hosszú munka volt, rövid életem 12 évébe telt elkészíteni a filmet” – emelte ki a leginkább a Moszkva tér című alkotásáról ismert 45 éves rendező. A premier után a közönség kérdéseire válaszolva elmondta, hogy egy „fekete balladát” akartak készíteni, és a westernfilm műfajából merítettek hozzá formát. Török Ferenc rámutatott, az 1945 úgy kezdődik, hogy a déli vonattal váratlan vendégek érkeznek egy közösségbe, amitől a feje tetejére áll a világ: a két ortodox zsidó megjelenése miatt a falu lakói kénytelenek szembenézni azzal, hogy alig néhány hónapja, a holokauszt idején nem csupán nem védték meg közösségük zsidó tagjait, köztük legjobb barátaikat, hanem el is árulták és kirabolták őket.

A filmet nemcsak a berlini premier közönsége ünnepelte, hanem a kritikusok is jól fogadták. A Variety című nemzetközi filmes szaklap egyenesen 2016 Oscar-díjas magyar alkotásához, a Saul fiához hasonlította, kiemelve, hogy Török Ferenc munkája „friss és okos filmes megközelítése egy nehéz témának”. A Variety szerint az 1945-ben meglepően kevés a párbeszéd, a témájáról „többet mutat, mint amennyit beszél”, és hatásának kulcsát a „veterán” operatőr, Ragályi Elemér csodálatos felvételei alkotják. A színészek teljesítménye mellett elismerésre méltó Szemző Tibor zeneszerző elfeledett zsidó dallamokra építő munkája is – tették hozzá.

A Berlinalén a különböző szekciókat együttvéve 399 filmet mutattak be, a versenyfilmek közé pedig 18 alkotást válogattak be. Köztük van Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című munkája, amely nagy kritikai és közönségsikert aratott. A nemzetközi zsűrit Paul Verhoeven holland rendező-forgatókönyvíró vezeti, tagjai között van Vang Csüan-an, a 2007-es Berlinale fődíjasa, Diego Luna mexikói színész, rendező és Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő.