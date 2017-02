Nem. A kérdéses úriember úgy érzi magát az ülésterem székében és az intézmény folyosóin, mintha a saját ebédlőjében lenne: falatozgat ezt-azt, szunyókál egy kicsit, néha belenéz a laptopjába, és – főleg – nem tűri, hogy kioktassák, amikor ő megtisztelt azzal, hogy meghívjon egy kis magánbulira. Ilyen mentalitással a parlamenti képviselőink holnap-holnapután pizsamában és papucsban jönnek majd dolgozni…

A már említett elnöki beszéd után Călin Popescu Tăriceanu úr a következő kérdést tette fel aggódva: „vajon mi lehetett az elnök fejében”, amikor elmondta, amit mondott? Óvatlan lépés. Kötélről beszél az akasztott ember házában. Nekem úgy tűnik, a kérdés akkor lenne hasznos, ha Tăriceanu úr saját magának tenné fel reggelente a tükör előtt: „Vajon mi lehet a fejemben…?” Igaz, ahhoz, hogy önkritikusan feltehesd magadnak ezt a kérdést, igazán kell hogy legyen gógyid! És némi introspektív kifinomultság és némi humorérzék is kell hozzá. De ahol nincs, ott ne keress…

A közélet forr az összeesküvés-elméletektől

Minden „bujtogatás”, „uszítás”, „manipulálás”, a multik, Soros, Brüsszel, Putyin, a háttérhatalom okkult manővere hazácskánk ellen. Nemrég hallottam a lehető legkeményebb állítást (de nem viccből mondva, ahogy joggal hihetnénk, hanem komolyan): amikor a tüntetők a Győzelem (Victoriei) terén – gyertyaként – bekapcsolták telefonjaik elemlámpáját, több, mint valószínű, hogy egy titkos kóddal a földönkívüliekkel akartak kommunikálni. Tehát ez az egész egy ufók által irányított diverzió. Nem óriási? Dragnea mint egy galaktikus összeesküvés áldozata? Nem kerülheted meg a kérdést, hogy mivel magyarázható az ilyen vicces dolgok sikere. Az egyik lehetséges választ nemrég a volt oktatási miniszter, Mircea Miclea úr adta meg: „Azért hiszel az össze­esküvésekben, mert ettől különlegesnek gondolod magad.” Vagyis az összes többi, a „naivak”, a „plebsz”, az „ostobák” képtelenek felfogni, mi történik. Csak téged nem lehet átverni. Csak te jöttél rá a titokra! A kevesek, az „okos fiúk” közé tartozol! Hogy van egy kormánnyal szembeni bizalmi válság? Hogy nem akarunk több büntetőügyest a hatalomban? Hogy nem akarunk többé korrupciót? Fenét! Hagyjál lógva! Ez az egész egy mindenféle „ügynökség” által jól kidolgozott kalamajka!

„Így hát, ti ökrök, ébresztő! Hallgassatok ide! Elmagyarázom nektek, mi is a helyzet ezzel az egész kalamajkával!” Az összeesküvésekben hívő hozzáfér a bolygószintű titkokhoz. Vagy annyira intelligens, hogy a saját elméjével képes átlátni a többség számára átláthatatlan titkokat. De az általános összeesküvés-elmélet egy kifinomult paradoxonnal is együtt jár: heves hazafisággal társul.

Évszázadok óta mohó jövevények áldozatai vagyunk,

akik el akarják venni a területünket, a vagyonunkat, a méltóságunkat, a hitünket, a hagyományainkat. Ami velünk történik, abból semmi sem származik tőlünk. Fikarcnyi honi felelősség sincs benne. Az egész az „idegenek” aljas átverése. Mi, románok tiszták, büszkék, okosak, tehetségesek, Isten által minden lehetséges jó tulajdonsággal felvértezettek vagyunk. Itt bukkan fel az említett paradoxon: mivel magyarázható, hogy bár ennyire nagyszerűek vagyunk, ugyanakkor ennyire sebezhetők, manipulálhatók, tehetetlenek is? Állandóan kitéve a rosszakarók és a gonosztevők kénye-kedvének. Állandóan alulmaradva másokkal szemben, állandóan az események után loholva. Azt lehetne mondani, hogy tulajdonságaink alapján a bolygó elitjéhez tartozunk, másrészről viszont egyszerű nyersanyag vagyunk mindenféle kívülről érkezett machiavellista trükk számára! Nos, vagy „örök időkre urak”, páratlanok, „sorsunk urai”, vagy egy alaktalan gyurma vagyunk bárki kezében, akinek éppen kedve támad kirabolni bennünket. Képtelennek tűnünk bármiféle kezdeményezésre.

Az 1989. decemberi forradalom, például, hogy egy közelmúltbeli történelmi epizódot említsek, nem egyszerűen „a puliszka felrobbanása” volt. Nem. Hanem egy ravasz geopolitikai számítás, amelyet

az amerikaiak, az oroszok, a magyarok és más semmirekellők terveltek ki

Ceauşescu iránti gyűlöletükben. Megértem Adrian Niculescu történészt, aki megpróbálja elérni, hogy parlamenti határozatban tegyék büntethetővé a kommunizmustól bennünket megmentő esemény „rágalmazását”. Mert ilyen alapon a negyvennyolcasokkal sem lenne jogunk dicsekedni (hiszen az 1848-as forradalmak szintén külföldről érkeztek), a függetlenségi háborúval sem (amely az orosz–török konfliktus kontextusában volt sikeres), sem a fejedelemségek egyesülésével (amelyről orosz megszállás alatt született döntés) és így tovább. Azt mondhatnánk, hogy bizonyos fejünk felett zajló külföldi „számítások” jelentéktelen (vagy múlékony) tétje vagyunk. Ilyen a hazafias gondolkodás? Megfelelő egy életerős nemzetnek az örök áldozat szerep? Miért szeretünk siránkozni, mint akiket állandóan baleknak néznek és szétcin­cálnak az árulók jelentős méretű hordái? Másrészt nyilvánvaló, hogy főleg a globalizáció korában, de valójában a történelem minden időszakában a dolgok nem történnek a világ többi részétől elszigetelten. Egyetlen ország sem egy átláthatatlan, a körülötte zajló történésektől védett sziget. Ezt állítani, sőt, még rosszabb, ilyesmit akarni nem más dölyfös ostobaságnál. Még akkor is, ha az ősi pánik pillanataiban ez akár néhány akadémikus aláírásával is felcicomázhatja magát… De erről majd máskor.

Adevărul/Főtér