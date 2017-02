A mintegy százötven karikatúra poénjai mosolyra fakasztották a nagyszámú közönséget. A grafikus kiállítása címét is megmagyarázta: mindennapi életünk tele van határidőkkel, folyamatosan igazodnunk kell valamihez, ha nem lenne határidő, akkor soha semmi nem készülne el. Ezt a feszültséget pedig a humorral tudjuk igazán feloldani.

Deák Ferenc, a Nagy Mózes Elméleti Líceum magyartanára arról beszélt, hogy Könczey Elemér karikatúrái mindig derűt csalnak a néző szemébe, elviselhetővé teszik a nehézséget, bármilyen zsarnokságot, egy kicsit látni és gondolkodni is tanítanak. „Látszólag minimális jelképpel, de nagyon-nagyon tudatosan és mégis játékos könnyedséggel mutatja az utat, hogy változik a világ és közben mi is változunk benne. A grafikus rajzaival provokál is, kimozdít a megszokottból, de azt is mondhatjuk, hogy átölel, mert ezek a rajzok ironikusak, csipkelődőek, provokatívak, néha szatirikusak, mégsem bántanak, ezekben életszeretet van” – hangsúlyozta a tárlat méltatója, aki azt is elárulta, hogy a Szöveg nélkül és a Fejadag után Könczey Elemér újabb, harmadik karikatúrakötete, a Határidő is készülőben van.

A megnyitón fellépett a Hargita megyei Borzontról származó György Botond humorista, aki jelenleg Kolozsváron harmadéves egyetemi hallgató, az Erdélyi Humorfesztivál egyik győztese, most pedig annak fő szervezője. Ezt követően Kön­czey Elemér elmondta: 23 éve kezdett el karikatúrákat rajzolni, és 17 éve napi rendszerességgel teszi ezt, eddig több mint ötezer karikatúrája jelent meg. Vetített képes előadásában a sajtókarikatúráról mint műfajról beszélt, és a karikaturista műhelytitkaiba engedett bepillantást. Elmondása szerint nem nagy ördöngösség karikatúrát rajzolni. Erről akarta meggyőzni a hallgatóságot is. Miről is szólhat egy karikatúra? Mindenről és bármiről – állította Könczey. „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos” – idézte Albert Einstein gondolatát. A sajtókarikatúráról szólva kifejtette, hogy annak jellemzői a napi rendszeresség, az aktuális és gyors reagálás, a közérthetőség és az ellenzékiség. Azt a közhelyet, mely szerint a téma az utcán hever, Könczey úgy fordította át, hogy a téma bennünk van. Meglátása szerint a legnagyobb kihívás és feladat a közérthetőség. Mivel a grafikus nem tudja, hogy ki veszi kézbe a másnapi újságot, ezért minden olvasónak meg kell adnia a lehetőséget, hogy értelmezni tudja az illető karikatúrát. A jó hangulatú kiállításmegnyitó kötetlen beszélgetéssel zárult. A kiállítást április közepéig hétfőtől csütörtökig 8 és 19, pénteken 8 és 15 óra között, valamint az előadások előtt lehet megtekinteni.