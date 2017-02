Húszéves korában megtakarított pénzéből vett egy triciklit, amelyet szétszerelt, majd négykerekű kisautóként rakott újra össze. A voiturette (kocsi) döntő újdonsága a közvetlen hajtás volt: a főtengely a mechanikus vezérlésű, háromsebességes (plusz hátramenet) váltó közbeiktatásával a kardántengelyt hajtotta a legnagyobb sebességfokozatban, áttétel nélkül. Látványosan bizonyította be kétüléses autója erejét: a háromnegyed lóerős jármű 1898. december 24-én a Rue Lepic meredek lejtőjén kapaszkodott fel a Montmartre-ra.

A huszonegy éves fiatalember azonnal szabadalmaztatta találmányát, amely szinte napok alatt kiszorította az addigi lánc-, illetve szíjmeghajtást. A párizsi autókiállítás után tizenhat megrendeléssel a zsebé­ben alapította meg 1899-ben két bátyjával a Renault Freres (Renault Fivérek) vállalkozást. Louis a fejlesztés, a gyártás felelőse lett, eleinte nem is szerepelt a tulajdonosok között. Neki a szabadalom maradt, no meg a tisztes fizetés, amennyiben a „melléküzemágnak” tekintett autógyártás jövedelmező lesz.

A Renault nevet a motorsportok iránt feltámadt érdeklődés tette ismertté: Louis és bátyja, Marcel sorra nyerték a versenyeket saját készítésű járműveikkel, Marcel a Párizs–Berlin és a Párizs–Bécs versenyen is diadalmaskodott. Ennél jobb reklám nem kellett, autóikat annak ellenére kapkodták, hogy áruk a tízéves átlagfizetésnek felelt meg. A hőskor 1903-ban ért véget, Marcel a Párizs–Madrid viadalon életét vesztette. Louis ekkor úgy döntött, hogy visszavonul a versenyzéstől, és a munkának szenteli életét, a Renault márka hírnevének versenyeken való öregbítését hivatásos vezetőkre bízza. Minden idők első Grand Prix versenyét is a Renault nyerte 1906-ban a magyar Szisz Ferenccel a volánnál.

A gyár rohamosan nőtt: 1900-ban még csak 110 alkalmazottat foglalkoztattak, és 179 autót gyártottak, öt évre rá már 1200, 1907-ben pedig 3000 autót adtak el. 1903-tól már saját készítésű (előbb két-, majd négyütemű) motorral kínálták a különböző modelleket, és a cég hamarosan megnyitotta külföldi képviseleteit is. 1905-ben 250 taxira, majd további nagy tételekre kaptak megrendelést Párizstól, s ennek érdekében átszervezték a gyárat: megkezdődött a tömegtermelés, bevezették a szigorú munkamegosztást és a futószalagrendszert. A Renault hamarosan az első számú francia autógyártó lett, de beszállt hajó- és repülőgépmotorok építésébe is.

Louis 1909-ben kényszerből vette át a cég irányítását, mert másik bátyja is meghalt. A Renault taxik 1914 szeptemberében vonultak be a történelembe, amikor velük szállították a francia hadsereg katonáit a fővárosból a nem túl távoli frontra, a marne-i csatába. Az első világháború idején a gyár átállt a haditermelésre, teherautókat, mentőkocsikat, töltényhüvelyt, sőt Louis Renault tervei alapján harckocsikat is gyártottak, amiért megkapta a Becsületrend kitüntetést, és 1918-ra Franciaország első számú iparosának számított. Az üzleti életben három szabályt tartott szem előtt: minden frankot vissza kell forgatni, kölcsönök helyett teljesen önellátónak kell lenni, és soha nem szabad tartozni, még a munkásoknak sem.

Sorra állt elő találmányaival, tervei alapján készült az L-kiképzésű hengerfej, a mágneses gyújtás, a termoszifonos hűtés és a motor mögé helyezett hűtő, a lökhárító, a bal oldali kormánymű, a szervofék és a taxaméter. Autói szinte minden versenyen nagy fö­lénnyel végeztek az élen, s a gyár évente rukkolt elő új modellel. A Renault tevékenységi köre szinte mindent átfogott, amibe motor kellett, a traktortól a buszig, gyártott dízelmotort és ipari gépeket egyaránt. A cégnek volt öntödéje, bányája, erdeje, famalma, mindent elő tudott állítani, amire szüksége volt, beszállítóktól csak akkor vásárolt, ha a saját gyártásúnál olcsóbb vagy jobb terméket kínáltak.

Élete alkonyán végig kellett néznie, amint a második világháborúban Franciaországot térdre kényszerítő németek 1940-ben lefoglalták gyárát, majd azt is, amint 1942–43-ban a létesítmények nagy részét lebombázták. Még megérte a szövetségesek bevonulását Párizsba, de ezt nem felszabadulásként élte meg: mivel üzeme a német megszállás alatt is termelt, kollaboránsként letartóztatták.

Louis Renault perére várva, tisztázatlan körülmények közt halt meg a börtönben 1944. október 24-én, hatvanhét évesen. Családja szerint halálát a rossz bánásmód, az újabb kutatások és – megbízható dokumentumok alapján – betegség okozta. Üzemét államosították, majd 1996-ban privatizálták. A népszerű tömegtípusokat gyártó cég modelljeinek licencváltozata Dacia néven 1967-ben jelent meg az akkori szocialista országok, így hazánk útjain, a Renault romániai leányvállalata a közelmúltban új, igényesebb modellpalettával állt elő.