„Úgy gondolom, hogy az elektromos mobilitás és a digitalizáció korában kevesebb munkáskézre lesz szükség az autók gyártásához” – mondta a dpa-AFX hírügynökségnek adott interjújában, s hozzátette: az új technológia hoz majd ugyan magával új feladatokat is, de összességé­ben az alkalmazottak száma valószínűleg az egész ágazatban, és így a Volkswagennél is, csökkenni fog. „Ha egymás mellé teszünk egy villanymotort és egy rendkívül komplex felépítésű robbanómotort, rögtön látható, hogy villanymotort gyártani sokkal egyszerűbb feladat” – magyarázta.

Hasonló véleményének adott hangot korábban Dieter Zetsche, a Daimler elnök-vezérigazgatója is, aki a motorgyártásban szükségszerűen bekövetkező létszámcsökkentésről tett kijelentésével nagy riadalmat keltett a stuttgarti vállalat munkavállalói képviseleténél.

Az autóipari ágazatban a munkaerő-szükséglet növekedésére elsősorban a szoftverfejlesztésben és az autóelektronikai eszközök fejlesztésében lehet számítani. „Nemcsak Németországban, de világszerte toborozzuk a szakembereket. Wolfsburg mágnesként fogja vonzani a fejlett technológiai és informatikai szakembereket. A digitalizáció és az elektromos mobilitás fővárosává akarjuk tenni Wolfsburgot” – mondta Karlheinz Blessing.

A konszern 2025-ig 23 ezer németországi és 30 ezer külföldi munkahelyet készül megszüntetni anélkül, hogy bárkinek is üzemviteli okokból fel kelljen mondani. Kilencezer szoftverfejlesztői állás létesítésével pedig Németországban tulajdonképpen 14 ezer állás szűnik meg a Volkswagennél.