A Sepsi-SIC megtizedelt csapattal tizenhét gólos vereséget szenvedett a Mioveni vendégeként a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 16. fordulójában, így tíz ponttal a tabella kilencedik helyén áll.

Vasárnap délután nehéz helyzetben kényszerült pályára lépni a zöld-fehér mezes alakulat, hiszen Dobra Anett és Voloncs Júlia után Florentina Lăcătuş is térdsérülést szenvedett a Kisjenői Körös ellen, illetve Mátis Zita jobb hüvelykujjában megrepedt a csont. A gólerős szélső ilyen körülmények között is vállalta a játékot, csakúgy, mint a bokáját fájlaló Bodó Ingrid, aki kilenc gólt jegyzett a Mioveni ellen.

A háromszékiek védelme nem működött megfelelően, amit az is alátámaszt, hogy már az első játékrész végére tízgólos hátrányba kerültek. Mátis Zita csak védelemben tudta segíteni a csapatot, és bizony megérződött a gólerős szélső találatainak hiánya, akárcsak Voloncs Júlia vagy Florentina Lăcătuş játékának nélkülözése.

Szünet után a háromszékiek hiába próbáltak faragni a hátrányból, a jobb játékerőt képviselő, motiváltan játszó Mioveni a mérkőzés végére további hét góllal növelte előnyét. A hazaiak támadójátéka igazán jól működött, és ezt a 41 szerzett gól is alátámasztja, illetve három – Geanina Niţu, Mihart Ana Maria és Ştefania Pîrvulescu – játékosa is hat gólt szerzett.

„Küzdöttünk védelemben, viszont nem sikerült felvenni egy-egy ellen a versenyt. Bodó Ingrid sérülten játszotta végig a mérkőzést, akárcsak Mátis Zita, aki 15 percet tudta segíteni a csapatot védelemben, így pedig felőröltek a nagyon motiváltan pályára lépő házigazdák” – fogalmazott Vida Attila.

Küzdőtéren az utánpótlás

Vasárnap a Szerző Árpád által irányított Sepsi ISK hazai pályán végig uralt mérkőzésen 33–21-re győzött a Brassói Transilvania ellen a női ifjúsági III-as kézilabda-bajnokság G-csoportjában. „Jó iramú mérkőzést láthatott a lelkiismeretes szurkolókból álló nézőközönség. Hagyományosan a kisebb kézilabdázók szüntelenül drukkoltak a nagyobbaknak. Többet vagy kevesebbet játszott, de mind a 16 játékos pályára léphetett. Gratulálok a lányoknak, viszont elégedetlen vagyok a magas labdák sáncolásával. Köszönjük az Ariadne Impex Kft. támogatását” – mondta Szerző Árpád.

A Sepsi ISK játékosai: Költő Kincső, Szász Gabriella és Bratosin Elena (kapusok), Veres Kriszta 10 gól, Baló Brigitta-Beáta 5, Csákány Nikolett 5, Kovács Petra 4, Imre Szende 4, Popica Elena-Maria 4, Belle Hanna 1, Radu Oana-Alexandra, Boros Kriszta, Bârlă Riana, Szabó Boglárka, Bartos Anett, Bedő Éva Gabriella. Edző: Szerző Árpád. (miska)