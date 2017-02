Valentin Suciu edző a Niczuly, Burlacu, Ursu, Damian, Dumb­ravă, Greu, Thiaw, Mitra, Huiban, Ţuţu, Hadnagy tizeneggyel kezdett, viszont lehetőséget kapott Fejér, Chiş, Minciună, Ene, Plămadă, Bujor, Iovu, Răduţoiu és Jakab. Már a mérkőzés 3. percében vezetést szerzett a Sepsi OSK Thiaw találatával, aki mintegy 20 méterről leadott, jól helyezett, erős lövéssel bevette az ellenfél kapuját. Tíz perccel később újra a szenegáli középpályás, Thiaw volt eredményes, ezúttal Ţuţu szögletről beívelt labdáját fejelte a hálóba. A 65. percben Ionuţ Plămadă hosszú sarok felé tartó lövése visszapattant a kapufáról, de a jól helyezkedő Ene lecsapott a labdára, és a kapu közepébe gurított, beállítva a végeredményt.

„Az eredmény tükrözi játékunkat, viszont még kicsit szenvedtünk, nem igazán találtuk a ritmust, ami nem is csoda a felkészülés ezen időszakában, mert fáradtak labdarúgóink. Ezúttal is sok pozitívummal maradtunk, de volt néhány tévedésünk, amit az elkövetkezendő napokban igyekszünk kijavítani, hogy ne kövessük el Nagyvárad ellen” – nyilatkozta kérdésünkre Valentin Suciu edző, aki azt is hozzátette, hogy többnyire a tatrangi műfüves pályán edzenek, mivel az itthoni gyep nagyon lágy, így szinte használhatatlan.

A piros-fehérek a felkészülési időszakban az edzések mellett tíz felkészülési mérkőzésen léptek pályára, amiből hatot megnyertek, egyszer döntetlent játszottak és három alkalommal vereséget szenvedtek. Ami a játékoskeretet illeti, a tél során az OSK három labdarúgót igazolt Vlad Bujor, Sebastian Ghinga és Sandu Iovu személyében, illetve visszatért kölcsönből Alin Babei is. A napokban a háromszékiek újabb középpályással bővítették keretüket, hiszen az I. ligás FC Botoşani csapatától kölcsönbe érkezett a 21 éves, 182 centiméter magas, kolozsvári születésű Răzvan Greu.

Mint ismert, a szombati tavaszi rajton a Sepsi OSK Nagyváradra látogat. Az eddig 35 pontot szerző Sepsi OSK jelenleg a tabella ötödik helyén áll, három ponttal lemaradva a harmadik helyen álló Brassói FC-től, és négy pont hátrányban a második helyet elfoglaló Arad UTA alakulatával szemben. Az első két helyezett feljut az élvonalba, a harmadik helyezett osztályozót játszik az első osztályba kerülésért.

A II. ligás labdarúgó-bajnokságból a napokban a Tatrangi Egyesülés és a Râmnicu Vâlcea is bejelentette anyagi gondokra hivatkozva visszalépését, így a folytatásban csak 16 alakulat harcol a pontokért. Még 17 forduló van hátra a pontvadászatból, a Sepsi OSK pedig 14 mérkőzésen lép majd pályára: ebből mindössze ötször – Afumaţi, Szatmárnémeti, Temesvár, Brăila és Mioveni ellen – játszik hazai közönség előtt, illetve háromszor fog állni, vagyis a 28., a 32. és a 34. fordulóban, amikor is zöld asztalnál begyűjti a három pontot. Tavasszal kétszer rendeznek majd hétközi fordulót: április 26-án, illetve május 24-én, ahol a piros-fehér mezesek először Baloteşti vendégei lesznek, majd a Brăilai Egyesülés látogat Sepsiszentgyörgyre.

„Sajnos, két újabb csapat kilépett, ami nem tesz jót a bajnokságnak, sem pedig a csapatoknak, hiszen sokszor fogunk állni. Ilyen esetekben igyekszünk majd beszervezni egy edzőmérkőzést, de bajnokság közepén nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani. A visszalépéseknek köszönhetően csak öt mérkőzésünk lesz itthon, ami nem a legjobb, mert erősek vagyunk hazai pályán, szóval, a folytatásban arra törekszünk, hogy idegenből is hozni tudjuk a pontokat” – mondta Valentin Suciu.

A hátralévő fordulók programja:

* 22. forduló (február 24–26.): Mioveni–Călăraşi, Nagyváradi Esthajnalcsillag–Sepsi OSK, Clinceni–Afumaţi, Foresta Suceava–Temesvári Politehnica, Brassói FC–Szatmárnémeti Olimpia, Brăilai Egyesülés–Aradi UTA, a Bukaresti Juventus, a Resicabánya, a Baloteşti és a Chindia Târgovişte áll

* 23. forduló (március 4.): Târgovişte–Clinceni, Baloteşti–Suceava, Temesvár–Brăila, Aradi UTA–Resicabánya, Călăraşi–Brassói FC, Bukaresti Juventus–Nagyvárad, Sepsi OSK–Afumaţi, a Szatmárnémeti és a Mioveni áll

* 24. forduló (március 11.): Clinceni–Sepsi OSK, Afumaţi–Bukaresti Juventus, Nagyvárad–Szatmárnémeti, Mioveni–Aradi UTA, Resicabánya–Temesvár, Brăila–Baloteşti, a Călăraşi, a Brassói FC, a Suceava és a Târgovişte áll

* 25. forduló (március 18.): Târgovişte–Suceava, Baloteşti–Resicabánya, Temesvár–Mioveni, Aradi UTA–Brassói FC, Călăraşi–Nagyvárad, Szatmárnémeti–Afumaţi, Bukaresti Juventus–Sepsi OSK, a Clinceni és a Brăila áll

* 26. forduló (március 25.): Clinceni–Bukaresti Juventus, Sepsi OSK–Szatmárnémeti, Afumaţi–Călăraşi, Brassói FC–Temesvár, Mioveni–Baloteşti, Brăila–Târgovişte, az Aradi UTA, a Resicabánya, a Nagyvárad és a Suceava áll

* 27. forduló (április 1.): Suceava–Clinceni, Târgovişte–Resicabánya, Baloteşti–Brassói FC, Aradi UTA–Nagyvárad, Călăraşi–Sepsi OSK, Szatmárnémeti–Bukaresti Juventus, a Brăila, az Afumaţi, a Temesvár és a Mioveni áll

* 28. forduló (április 8.): Clinceni–Szatmárnémeti, Bukaresti Juventus–Călăraşi, Afumaţi–Aradi UTA, Nagyvárad–Temesvár, Mioveni–Târgovişte, Brăila–Suceava, a Sepsi OSK, a Brassói FC, a Baloteşti és a Resicabánya áll

* 29. forduló (április 15.): Brăila–Clinceni, Suceava–Resicabánya, Târgovişte–Brassói FC, Baloteşti–Nagyvárad, Temesvár–Afumaţi, Aradi UTA–Sepsi OSK, Călăraşi–Szatmárnémeti, a Mioveni és a Bukaresti Juventus áll

* 30. forduló (április 22.): Clinceni–Călăraşi, Bukaresti Juventus–Aradi UTA, Sepsi OSK–Temesvár, Afumaţi–Baloteşti, Mioveni–Suceava, Resicabánya–Brăila, a Szatmárnémeti, a Nagyvárad, a Târgovişte és a Brassói FC áll

* 31. forduló (április 26.): Resicabánya–Clinceni, Brăila–Mioveni, Suceava–Brassói FC, Târgovişte–Nagyvárad, Baloteşti–Sepsi OSK, Temesvár–Bukaresti Juventus, Aradi UTA–Szatmárnémeti, az Afumaţi és a Călăraşi áll

* 32. forduló (április 29.): Călăraşi–Aradi UTA, Szatmárnémeti–Temesvár, Afumaţi–Târgovişte, Brassói FC–Brăila, Mioveni–Resicabánya, Bukaresti Juventus–Baloteşti, a Sepsi OSK, a Clinceni, a Suceava és a Nagyvárad áll

* 33. forduló (május 6.): Mioveni–Clinceni, Resicabánya–Brassói FC, Suceava–Nagyvárad, Târgovişte–Sepsi OSK, Baloteşti–Szatmárnémeti, Temesvár–Călăraşi, az Aradi UTA, a Bukaresti Juventus, a Brăila és az Afumaţi áll

* 34. forduló (május 13.): Clinceni–Aradi UTA, Călăraşi–Baloteşti, Bukaresti Juventus–Târgovişte, Afumaţi–Suceava, Nagyvárad–Brăila, Brassói FC–Mioveni, a Temesvár, a Szatmárnémeti, a Sepsi OSK és a Resicabánya áll

* 35. forduló (május 20.): Brassói FC–Clinceni, Resicabánya–Nagyvárad, Brăila–Afumaţi, Suceava–Sepsi OSK, Târgovişte–Szatmárnémeti, Temesvár–Aradi UTA, a Mioveni, a Bukaresti Juventus, a Baloteşti és a Călăraşi áll

* 36. forduló (május 24.): Clinceni–Temesvár, Aradi UTA–Baloteşti, Călăraşi–Târgovişte, Bukaresti Juventus–Suceava, Sepsi OSK–Brăila, Afumaţi–Resicabánya, Nagyvárad–Mioveni, a Szatmárnémeti és a Brassói FC áll

* 37. forduló (május 27.): Brassói FC–Nagyvárad, Mioveni–Afumaţi, Resicabánya–Sepsi OSK, Brăila–Bukaresti Juventus, Suceava–Szatmárnémeti, Baloteşti–Temesvár, az Aradi UTA, a Târgovişte, a Călăraşi és a Clinceni áll

* 38. forduló (június 3.): Clinceni–Baloteşti, Aradi UTA–Târgovişte, Călăraşi–Suceava, Szatmárnémeti–Brăila, Bukaresti Juventus–Resicabánya, Sepsi OSK–Mioveni, Afumaţi–Brassói FC, a Nagyvárad és a Temesvár áll.