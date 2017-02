A 196 centiméter magas háromszéki játékos fiatal kora ellenére mindhárom mérkőzésen komoly szerepet kapott Mihai Silvăşan edzőtől. Kuti először a Nagyszeben elleni negyeddöntőben játszott 25 percet, ez idő alatt pedig három pontot dobott, négy lepattanót gyűjtött, egy gólpasszt osztott ki, és négy labdát szerzett, csapata pedig 88–70-re múlta felül a házigazda szebenieket. A Steaua EximBank elleni elődöntőben közel 19 perc játéklehetőséget kapott, illetve öt ponttal, két szerzett labdával és egy gólpasszal vette ki részét a fővárosiak felett aratott 88–75 arányú sikerből. Végezetül a vásárhelyiek elleni döntőben kevéssel több, mint 17 percet játszott, viszont hat pont, két lepattanó és egy szerzett labda állt a statisztikában a neve mellett. A tavalyi, Nagyvárad elleni döntőben is komoly szerep jutott a tehetséges szentgyörgyi kosárlabdázónak, aki 20 perc alatt nyolc pontot dobott, egy lepattanót gyűjtött és egy gólpasszt osztott ki.

„Ezek a mérkőzések nagyon nehezek voltak fizikai és pszichikai szempontból is, hiszen ezt a három meccset négy nap alatt játszottuk le, ami ilyen szinten komoly kihívást jelent. Utoljára a tizennyolc év alatti döntő tornán játszottam ennyi meccset ilyen rövid idő alatt. Tudtuk, hogy nehéz találkozóink lesznek, de az edző nagyon jól felkészített, és sikerült teljesíteni kitűzött célunkat, ami a Román Kupa címvédése volt. Nem lehet szavakba önteni azt az érzést, amikor az utolsó másodpercekben megnyertük a döntőt. A marosvásárhelyi csapat nagyon jól játszott, ahhoz ké­pest, hogy milyen anyagi problémáik vannak, de mi szerencsésebbek voltunk, és sikerült az utolsó percben megfordítani a mérkőzés kimenetelét. Igaz, hogy megvédtük a címet, és ez fantasztikus, de most már koncentrálunk a következő célunkra, amely a bajnoki cím. Személy szerint minél több percet szeretnék a pályán tölteni a bajnokságban, és minden meccsen azon leszek, hogy a maximumot nyújtsam. Több hónapot kihagytam sérülés miatt, de nagyon remélem, hogy a folytatásban egészséges leszek, és tudok játszani, bizonyítani” – nyilatkozta lapunknak Kuti Nándor.

A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor már most komoly kosárlabdázó karriert tudhat maga mögött, hiszen 2006-ban a Sepsi ISK alakulatával második lett a minikosárlabda-bajnokságon, illetve három évvel később meg is nyerte azt. Nyolcszor lett a Kolozsvári U korosztályos csapataival országos bajnok, emellett még háromszor állhatott fel a dobogó második és kétszer a harmadik fokára. Nándor hétévesen szeretett bele a kosárlabdába, és hat évig a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub egyik legtehetségesebb sportolója volt, majd 13 évesen a Kolozsvári U csapatának tagja lett. Kuti 2011-ben a törökországi tizennégy év alatti 3x3-as világbajnokságon aranyérmet szerzett a román válogatott színeiben, majd részt vett 2014-ben Kínában az ifjúsági olimpiai játékokon, ahol a hatodik helyen zárt, illetve 2015-ben a tizennyolc év alatti 3x3-as világbajnokságon a hetedik lett. A felnőttek között eddig két Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett, de még számtalan siker vár rá a jövőben.