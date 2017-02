A hónap elején a felnőtt országos bajnokságon szerzett aranyérem után a sepsiszentgyörgyi MSC birkózója, Incze Kriszta egy újabb bajnoki címet zsebelt be, miután a hét végén a Temesváron megrendezett birkózó U23-as ob 63 kg-os súlycsoportjában sem talált legyőzőre. Egy szó, mint száz: a Háromszék olvasói által a megye legjobb ifjúsági sportolójának választott Kriszta remekül kezdte a 2017-es esztendőt, s nagyon bízunk abban, hogy kiváló formája kitart az U23-as Európa-bajnokságra is, amelyet március 28.–április 2. között a magyarországi Szombathelyen tartanak meg.

A 63 kg-os súlycsoportban a municípiumi sportklub másik birkózólánya is érdekelt volt: Molnár Erika bronzéremmel zárta a küzdelmet. A fiúknál is termett babér az MSC-nek: a 97 kg-osok között küzdő Vitályos Alpár is felállhatott a dobogó legalsó fokára, és bronzéremmel térhetett haza.

– Egy arany- és két bronzéremmel nagyon elégedett vagyok, s csak jó eredménynek könyvelhetem el temesvári vendégszereplésünket – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátéfi Árpád, az MSC edzője.

A megyeszékhelyi Sepsi ISK Kertész Beátát nevezte az országos bajnokságra, s a sportiskola fiatal tehetsége a 69 kg-os súlycsoportban ötödikként zárt. (tibodi)