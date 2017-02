A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Ömböly és Károlypuszta (Horea) közötti határnyitási ünnepséget követően Perényi Zsigmond, a Miniszterelnökség nemzetközi helyettes államtitkára elmondta, az új átkelési helyekkel megduplázódott a magyar–román határszakaszon működő határátlépési helyek száma, így több lehetőségük van a határ két oldalán élőknek a találkozásra és a kapcsolattartásra. Eddig 58 kilométert kellett megtenni két határátkelő között, a tíz új átkelővel ez a távolság 35 kilométerre rövidül – jelezte Perényi Zsigmond. A helyettes államtitkár hozzátette, a magyar kormány azt szeretné, hogy mindennap használhassák majd a lakosok az új átkelőket.

Az ömbölyin kívül a Zajta–Nagypeleske (Peleş), a Garbolc–Szárazberek (Bercu), a Dombegyház–Kisvarjaspuszta (Variaşu Mic), az Elek–Ottlaka (Grăniceri), a Körösnagyharsány–Körösszeg (Cheresig), a Dénesmajor–Feketegyarmat (Iarmata Neagră), a Pocsaj–Biharfélegyháza (Roşiori), valamint a Bagamér–Érkenéz (Voivozi) határátkelőhely nyílt meg. Az átkelők szombatonként nyolc órán keresztül fogadják az utazókat. Csanádpalota–Nagylak (Nădlac) között is nyílik átkelő, amely vasárnaponként lesz nyitva.

A magyar és a román településeket összekötő utat 2014-ben adták át, a 12 kilométer hosszú útszakasz több mint tíz kilométeres része román oldalon Szaniszlót (Sanislău), illetve a hozzá tartozó Károlypusztát és az országhatárt, a fennmaradó csaknem két kilométeres része a határt és Ömbölyt köti össze. A beruházási összeg mintegy 5,6 millió euró volt, a fejlesztéshez 4,8 millió eurós támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a két település, a fennmaradó összeget pedig saját forrásból, illetve nemzeti támogatásból finanszírozták. Ebből a forrásból épült meg a másik kilenc helyszínen a magyar–román határon átvezető út is. Az utakat azonban nem használhatták az utazók, mert Románia még nem tagja a schengeni övezetnek. A két ország közötti utakat ezért betonelemekkel és sorompóval kellett lezárni. Az utak megfelelő módon történő használata a program uniós jogszabály szerinti sikeres lezárásához is szükséges, ennek határideje 2017. március 31.