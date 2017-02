Bokor Tibor elmondta: 2016. július 26-án kapták meg a végleges indoklást a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéktől, amelynek értelmében a fortyogói ingatlan területtel együtt visszakerült az önkormányzat tulajdonába. Ugyanakkor létezik egy előzetes bírósági határozat, amelynek értelmében az utolsó bérlőnek (az Incitato Fortyogó Kft. 2003-ig bérelte a létesítményt) elővásárlási joga van. Ennek értelmében 2016 júniusában a céhes város önkormányzata kijelölte azokat a tanácstagokat – Hegedűs Ferencet, Szilveszter Szabolcsot és Gáll Elemér Lászlót –, akik részt vesznek az eladási különbizottságban, melynek Hegedűs Ferenc, a gazdasági bizottság vezetője az elnöke. Szeptember elsején a bizottság két külső taggal – Páll Istvánnal és Zonda Balázzsal – egészült ki, akiknek az ingatlan felértékelése és eladása volt a feladata. Hegedűs Ferenc még hozzáfűzte: a bizottság törvényesen meghirdette a felértékelést, amelyre három cég jelentkezett zárt borítékkal, ebből a legelőnyösebb árajánlattal jelentkező céget, a Sinkler-Németh Istvánét választotta ki. A felértékelés elfogadása után közölték az árat a volt bérlővel. Az összeg közel 750 ezer euró áfa nélkül, ebből a 3,8 hektáros terület értéke 534 436 euró, az épületé pedig 215 528 euró. Kovács Simon Attila pert kezdeményezett a közigazgatási bíróságon, kifogásolva, hogy az ár túl magas, mivel a Rácz Károly volt polgármester és az egykori bérlő által is felkért Rom-Consulting Co Kft. 2012-ben (ez a város megrendelésére készült) a teljes értéket mintegy 230 ezer euróban, majd 2016 novemberében 265 ezer euróban állapította meg (az utóbbi felértékelést Kovács Simon Attila kérésére végezte el). A Rácz Károly által végeztetett felértékelés amúgy nem volt törvényes – állítják –, mivel akkor az ingatlan kapcsán perek zajlottak, azt a felértékelést nem tárgyalta és nem is fogadta el határozattal az akkori eladási bizottság.

Az eltérés mintegy félmillió euró – ennyit veszített az évek során a város –, így Bokor Tibor és Hegedűs Ferenc kitart amellett, hogy a komplexumnak ennyi az ára, és igazukat a közigazgatási bíróságon is készek megvédeni. A február 24-re kitűzött tárgyalást a helyi tanács által szerződtetett brassói Iancu Mândru Ügyvédi Iroda kérésére elnapolják, mivel ügyvédje objektív okok miatt nem tud aznap jelen lenni.

A Hegedűs Ferenc által vezetett bizottság nemrég megtekintette az ingatlant, meglátásuk szerint még leromlott állapotában is megéri az értékelt árat, mivel az övezetbéli adásvételi más szerződéseket is figyelembe véve a terület értéke több mint félmillió euróra rúg. Bokor Tibor szerint három lehetőség létezik: amennyiben a volt bérlő – az önkormányzat számára kedvező döntés esetén – a megállapított áron nem vásárolja meg az ingatlant, felvállalják működtetését, és pályázati pénzből felújítják; kudarc esetén nyílt árverésen próbálják értékesíteni, olyan vállalkozást keresnek, amely a várossal partnerségben tudná azt elfogadható állapotba hozni és működtetni. A polgármester és az önkormányzati képviselő is azon a véleményen volt, hogy a fortyogói ingatlan és terület helyzetét minél előbb rendezni kell, tovább nem lehet húzni az időt.