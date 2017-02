hétfő 16:10

Hát igen ... befejezetlen mondat de ha a halászok által nemrég javasolt kormorán kilövéskre gondolok akkor ennek a szerencsétlen jószágnak sem gondolok jobbat pedig ők is csak állatok akik próbálnak túlélni.A hétvégén volt egy csodálatos film róluk az egyik természetcsatornán kár hogy gondlom kevesen látták és amikor az újságok is fölöslegesen riógatnak akkor bizony még az egynegyedes túlélési esély is lecsökken pedig elsődleges táplálékuk nem a háztáji csirke