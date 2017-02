Röviden

FELOLDOTTÁK A LÁTOGATÁSI TILALMAT. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége értesíti a lakosságot, hogy tegnaptól feloldották az intézmény egészére kiterjedő látogatási tilalmat. Az új rendelkezés nem érinti a dialízis, gyermekgyógyászat, szülészet, újszülöttosztályokat, a látogatási tilalom feloldására ezek esetében leghamarabb március elsejétől lehet számítani.

JÓTÉKONYSÁGI ESTET tartanak Ghiurka Valentin külsőrekecsényi oktató családjának megsegítéséért ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében az Evilági zenekar, Keresztes Ágnes, a Harag György Társulat színésze és más meghívott vendégek közreműködésével.

A SZORGOS KEZEK díszítőművészeti szakkör kézműves-tevékenysége ma 15–18 óráig a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinmérést végez.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac mel­letti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat–vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.

ÁRAMSZÜNET. Nagyborosnyón az 1-es és 2-es transzformátorállomás közelében ma és szerdán 8–16 óráig, Bereckben szerdától péntekig naponta 9–16 óráig, Albisban csütörtökig naponta 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE. Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától a Parittya Egyesület tagjai várnak minden humorkedvelő személyt, akik bemutathatják, felolvashatják humoros írásaikat.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján:

ma 17-től A sötét ötven árnyalata; 17.15-től Lego Batman – A film (amerikai családi animációs film, 90 perc) román szinkronnal; 19.15-től Kaliforniai álom; 19.30-tól Körök (amerikai thriller-horror, 103 perc); 21.30-tól John Wick. 2. (amerikai thriller, 122 perc) és Miért pont ő? (amerikai komédia, 111 perc); szerdán 17-től magyar, 17.15-től román szinkronnal Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai családi animációs film, 84 perc); 18.45-től A sötét ötven árnyalata; 19 órától Violette (francia–belga életrajzi dráma, 139 perc); 21-től Körök, 21.30-tól A nagy fal (amerikai–kínai akcióthriller, 94 perc).

Zene

InFusion Trió-koncert február 22-én, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház koncerttermében.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes közkívánatra újra műsorra tűzi A banda című előadását Könczei Árpád rendezésében. Az előadást új szereposztással február 28-án, kedden 19 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek elővételben kaphatók a városi szervezőirodában (telefon: 0267 312 104).

Kiállítás

A Vadon Egyesület szervezé­sében csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bene-házban megnyitják a TransNatura természetfotó klub kiállítását.

Hitvilág

JEGYESKURZUS. Sepsiszentgyörgyön jegyeskurzus indul a Szent József-plébánián szerdától mindazoknak, akik esküvőre vagy házasságra készülnek ebben az évben. Érdeklődni és jelentkezni Pénzes Szabolcsnál (0722 878 267) és Csiszér Hajnalkánál (0745 126 188) lehet. A felkészítő ingyenes, de kitartó jelenlétet követel. l A Krisztus király-plébánián február 28-án 19 órától indul jegyeskurzus, jelentkezni lehet a plébánia irodájában.

CSERKÉSZET. Február 22-én 16 órától születésnapi megemlékezést tartanak a háromszéki körzetvezető, Székely István szervezésében a sepsiszentgyörgyi Tanulók Házánál lévő emlékműnél. Szeretettel hívják és várják a rövid megemlékezésre a körzet csapatait, vezetőit, szülőket és mindazokat, akik néhány perccel adóznának a cserkészalapító Lord Baden-Powell of Gilwell, becenevén Bi-Pi emlékének.

Tortoma Önképzőkör

Az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége elnöke Élő Örökség – magyarörmények Erdélyben címmel tart vetített képes előadást, valamint Szász Ávéd Rózsa, a Marosvásárhelyi Magyar Örmény Egyesület titkára bemutatja A szépvízi örmények című tanulmánykötet és a Magyarörmény élő örökség című folyóiratot. Közreműködik Kalamár György színművész. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Múzeumpedagógia Kézdivásárhelyen

Vargha Mihály és Ilés-Muszka Rudolf Szoborerdő című kiállításához kapcsolódóan Mi fán terem a szobor? Barangolás a szoborerdőben címmel múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetnek elsősorban I–VIII. osztályos tanulóknak. Cél a műtárgyakkal való találkozás új és érdekes élményét nyújtani, lehetőséget biztosítani a vizuális művészeti alkotások mélyebb átélésére, értelmezésére, hozzájárulni az empátia, intuíció fejlesztéséhez, a kritikai szemléletmód, önálló ízlés és véleményformálás, belső igényesség kialakulásához, az érzelmi gazdagodáshoz. Az iskolák, pedagógusok figyelmébe ajánlják a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum történelmi (helytörténet, 1848–49) és céhes (mesterségek, céhtörténet) alapkiállításait feldolgozó foglalkozásokat is. Egy foglalkozás ára csoportonként 50 lej.

Azok a II–XII. osztályok, amelyek március 5-ig elkészítik és beküldik a múzeumba saját 12 pontjukat vagy egy olyan plakátot, amelyen az osztály tagjai egy-két mondatban megfogalmazzák azt, hogy mit jelent számukra magyarnak lenni, ingyenesen részt vehetnek idén az Incze László Céhtörténeti Múzeum egy szabadon választott múzeumpedagógiai foglalkozásán vagy kiállításán.

Bővebb információ, előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés Dimény Erika múzeumpedagógusnál (0751 248 277, dimenyerika.sznm@gmail.com).

Ügyintézés

A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) továbbra is várják 9–17 óra között azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (a születések, halálesetek, házasság, lakcím vagy névváltoztatás magyar állam irányába történő bejelentésében), magyar igazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Továbbá várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 10-es országúton Fenyős, Bodzaforduló és Szitabodza; a 11-es országúton Kökös, Uzon, Maksa, Csernáton, Nyujtód, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.