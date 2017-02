kedd 08:09

Szép jövő elé néz az ország ha már kultúrája is kimerül a Joci féle cigány produkciókban.







Sose búsúlj laca , inkább cigány mint szakállas maca !







hahahahaha.ez jó.

De inkább egyik se.

ha keményen dolgozunk, befogadnak - keményen másznak be az ablakokon lopni, szöknek be a kerteken .A cigány ember mint faj inkompatibilis a munkával, a kettő kizárja egymást.







busul rovid u







Közelitsünk másként......jó az oda ahova küldik ,tán mást nem is érdemes....







"... ha keményen dolgozunk,..."-ezt nevezed te dolognak,munkának,kedves Joci?Mező,gyár,ilyesmi ismerős előtted?Tudod,mikor szó szerint leizzadsz a kifejtett dologtól,s mikor hazamész sajog,fáj minden porcikád?Máskülönben a verseny ahová olyan nagyon kívánkoztál az olyan mint egy....szakállas nő.Tudod,melyik nyert egy-két évvel ezelőtt.







A helyzet tragédiája az, hogy Székelyföldön egy valóban tehetséges székely embernek sincs lehetösége, emberséges körülmények közt érvényesülni,.. nemhogy egy cigány embernek bármilyen esélye is adódhatna... A háromszéki komment-értelmiség, "mint faj", vajon mivel "kompatibilis"???????







Igaz Mirke, egyébként lesz.arom az ilyen típusú versenyeket, de nem tudtam megállni hogy ne tegyek megjegyzést. Ennyire süllyedt a magyarság? Ezek az értékrendjei? Vagy csak egyszerűen ezek a tévé nézők?







A Háromszék-ben olvasható kommentek többsége szerint megitélve:

-Ennyire süllyedt a székelység?

-Ezek az értékrendjei?

-Vagy csak egyszerüen ezek olvasnak újságot?







Ó jutlandi hogy oda ne rohanjak.Maestro, ha én itt kommentelek , nem azt jelenti hogy nem vagyok képes kemény fizikai munkát végezni egész nap, reggeltől estig.És éppen ez , amire a roma testvérek nem képesek.Hiába magyarázod a romák bizonyitványát,mindannyian tudjuk hogy mire képesek.Azaz, semmire.A fajt nem a munkára teremtették.

elöttem van a képsor-hirrészlet - egy magyar TV adó riportere megkérdezte az óriási pocakját kilógató , háza előtt a napon üldögélő romát hogy van e tudomása arról hogy az illető kisfalu polgármestere csak akkor adja a szociális segélyt majd ha minden hónapban bizonyos órát a köz hasznára kell dolgozzanak a romák.És az a nagy belű potrohos semmittevő, mindent ingyen váró roma fel volt háborodva rettenetesen.neki ingyen kell minden, ha nem meg ellopja.

Jutlandika, hagyjad már ezeket a fensőbbrendűségi "áereket "barátom.Ki a francocska vagy te hogy mindenkit leirj?







"... hogy mindenkit leirj?"..."mindenkit"???????... Hányan vagy?







Ma délelőtt folyamán meghallgattam én is a dalt,hát tudjátok az ugy van,hogy kint ámerikában a négerek a jó muzsikusok itt nálunk Europában a cigányok azok is voltak és lesznek még a világ én ezt teljes mértékben elismerem aztán nektek csak annyit kollegák,hogy aki nem tud arabusul ne is beszéljeb arabusul.A dal jól meg van szerkesztve és a szakmabeliek is megdicsérték akkor nektek mi a bajotok vele ,ha azért ,mert cigány akkor szemetek vagytok egytől eggyig,ha nem tetszik a fületeknek az más tészta,de a dal marad és lesz sikere is ,no ennyit a cigányzenészekről addig őröljetek még ezek muzsikálnak bunkó fületekben azzal is csilapitva duhaj kedveteket mikor megrészegedtek.







Ez alkalommal pusztán egy kérdés: tiszteletlen új géniusza a magyar nyelvnek: mikor igazították a te színvonaladhoz a magyar a helyesírási szabályokat? Nem restelled magadat egy picit sem? Pedig jól tennéd...

lacafaca74: helyénvaló a költői kérdésed!